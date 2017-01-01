容易肥胖的原因 三个原因可引起肥胖

核心提示：有些人不容易长胖，而有些人却是很容易长胖，这让她们很苦恼，容易肥胖的原因是什么呢？很多人就是因为不知道容易肥胖的原因才踩到雷区，进而让自己的体重蹭蹭上涨，接下来让我们一起来了解一下容易肥胖的原因吧。
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对于容易肥胖的原因，其实很多人知道的并不全，只是知道说不要吃太多，其他的容易肥胖的原因他们往往都不太了解，其实想要避免肥胖的话，首先就要先知道容易肥胖的原因，这样才能避免踩到雷区。
容易肥胖的原因
1．水果：很多人都喜欢吃水果，觉得水果又不会长胖，虽然水果能够为人体提供维生素和矿物质，还能美容，但是水果与甜食都是单纯糖质，所以水果吃多的话当然也会导致发胖。就拿我们平时喜欢吃的苹果来说，一个苹果的热量和一碗米饭的热量大致相同，很多人觉得吃2个苹果没什么，可是如果吃两碗米饭就会让爱美的女人惊声尖叫了。因此要吃苹果、橙子等水果的话一天以两个为限。
2．甜食：对于很多的女生来说，香甜诱人的饼干和巧克力是她们爱吃的，虽然肚子饱了，可是还是管不住自己的嘴巴。甜食当中所含的糖分，相对于米饭或面包中的复合糖质消化速度更快，在胃里面停留的时间不长，吃过甜食不久就会感到饿。要是长期空腹吃甜食将导致恶性循环。并且糖若在血液中急速变多的话，会大量产生制造脂肪的胰岛素，因此人也会越来越胖。
3．吃饭狼吞虎咽：要是在吃饭的时候狼吞虎咽的话，会在不知不觉中把胃撑大导致体重上涨。在我们吃东西的时候，脑子里面传达出“吃饱”的指令，是在用餐开始后二十到三十分钟，然而在大脑感到没吃饱之前便狼吞虎咽的话，后果就是吃太多。有些人还喜欢一边看电视一边吃饭，这样也会不知不觉之间吃得过多。有些人一天里面只吃一顿饭来减轻体重，虽然有效果，但会损害身体的健康。
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