如何在冬季快速减肥 加快新陈代谢是关键

核心提示：冬季来临，很多小动物都冬眠了，我们人也变得懒洋洋的，不想动，就想吃，结果体重蹭蹭蹭上涨，那么如何在冬季快速减肥呢？随着身体越来越胖，很多人也越来越忧心，不知道如何在冬季快速减肥，接下来让我们一起来了解一下吧。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
冬季不同于其他季节，这个时候我们的胃口会比较好，吃的多了，可是却不想运动，所以冬季就很容易长胖，那么如何在冬季快速减肥呢？要想在冬季瘦身成功，那方法就要对，如何在冬季快速减肥？接下来让我们一起来了解一下吧。
如何在冬季快速减肥
1．提高体温：因为外界温度与体温相差太大，这样就使得代谢下降，所以在冬季，瘦身的最根本的方法就是促进血液循环了。可以通过以下方式来促进血液循环：洗澡、泡浴，在沐浴的时候你还可以活用具有排汗功效的浴盐、沐浴露等，这样对于促进血液循环会更有效果。除了沐浴，还要在饮食上面有所改变，根菜类食物具有保温作用，所以很适合在冬季吃。泡一杯红茶，然后再放一点姜末做成生姜红茶，每天喝上一两杯。另外，辣椒中含有的辣椒素可以抵御寒冷，促进能量的代谢，所以平时吃东西的时候加一点辣椒粉。
2．多动身体：冬季太冷了，于是很多人经常窝在家里不愿动，如果不动的话你再怎么改善饮食都是不能有效提高代谢的!所以平时要多动身体，当然出去跑步、散步是最好的了，要是真的不想出去，在室内也可以活动活动，坐着也多拉伸一下身体，站起来走动一下。
3．多咀嚼：平时吃东西的时候多咀嚼可以减缓饮食的速度，食物嚼碎了之后再吞下去，食物就会更容易被消化和吸收，并且多咀嚼的话可以充分刺激饱腹中枢，防止饮食过度。除此之外，多咀嚼还可以锻炼面部肌肉，具有不错的瘦脸效果。如何在冬季快速减肥？平时做准备食物的时候可以有意识地将食物切大块一点，这样就需要多咀嚼才可以吞下去了。
【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】
想在2016年健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？
关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“BMI”，九姑娘马上告诉你！
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...向TA取经
我5个月减了25KG，体重从106KG减到了81KG。对于我这种大基...向TA取经
从正式减肥开始到现在历时6个月了，一共减重30多斤。最胖的时候大...向TA取经
曾经因为腰突我开始锻炼，后来慢慢的爱上了运动，其实我觉得小体...向TA取经
骑自行车能够防止“三高”，还能保持好身材，更是一种省钱省时的方法。详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]