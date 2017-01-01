如何在冬季快速减肥 加快新陈代谢是关键

核心提示：冬季来临，很多小动物都冬眠了，我们人也变得懒洋洋的，不想动，就想吃，结果体重蹭蹭蹭上涨，那么如何在冬季快速减肥呢？随着身体越来越胖，很多人也越来越忧心，不知道如何在冬季快速减肥，接下来让我们一起来了解一下吧。

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冬季不同于其他季节，这个时候我们的胃口会比较好，吃的多了，可是却不想运动，所以冬季就很容易长胖，那么如何在冬季快速减肥呢？要想在冬季瘦身成功，那方法就要对，如何在冬季快速减肥？接下来让我们一起来了解一下吧。

如何在冬季快速减肥

1．提高体温：因为外界温度与体温相差太大，这样就使得代谢下降，所以在冬季，瘦身的最根本的方法就是促进血液循环了。可以通过以下方式来促进血液循环：洗澡、泡浴，在沐浴的时候你还可以活用具有排汗功效的浴盐、沐浴露等，这样对于促进血液循环会更有效果。除了沐浴，还要在饮食上面有所改变，根菜类食物具有保温作用，所以很适合在冬季吃。泡一杯红茶，然后再放一点姜末做成生姜红茶，每天喝上一两杯。另外，辣椒中含有的辣椒素可以抵御寒冷，促进能量的代谢，所以平时吃东西的时候加一点辣椒粉。

2．多动身体：冬季太冷了，于是很多人经常窝在家里不愿动，如果不动的话你再怎么改善饮食都是不能有效提高代谢的!所以平时要多动身体，当然出去跑步、散步是最好的了，要是真的不想出去，在室内也可以活动活动，坐着也多拉伸一下身体，站起来走动一下。

3．多咀嚼：平时吃东西的时候多咀嚼可以减缓饮食的速度，食物嚼碎了之后再吞下去，食物就会更容易被消化和吸收，并且多咀嚼的话可以充分刺激饱腹中枢，防止饮食过度。除此之外，多咀嚼还可以锻炼面部肌肉，具有不错的瘦脸效果。如何在冬季快速减肥？平时做准备食物的时候可以有意识地将食物切大块一点，这样就需要多咀嚼才可以吞下去了。