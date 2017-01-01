喝什么茶排毒养颜又减肥 原来喝茶这样好

核心提示：对于爱美的人来说，在减肥的同时，她们还会考虑到养颜这个方面，那么喝什么茶排毒养颜又减肥呢？其实经常喝茶是很好的，不同的茶有不同的功效，那么喝什么茶排毒养颜又减肥呢？接下来让我们一起来了解一下吧。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
身体要是毒素多的话，不仅会长胖，皮肤也会变差，那么喝什么茶排毒养颜又减肥呢？对于想要排毒养颜的人来说，喝茶是个不错的选择，可是喝什么茶排毒养颜又减肥呢？
喝什么茶排毒养颜又减肥
1．菊花茶：泡这个茶需要的材料有甘菊花、冰糖、大枣。首先要把大枣去核撕碎，然后放到杯子里面，甘菊花也放入杯中，加入热水冲泡即可。至于冰糖要放多少的话，那就要根据自己的口味了。但是要注意不能太多的冰糖。菊花茶在生活中是一种非常常见的茶，菊花茶可以起到抗癌、美容养颜等诸多功效，喝什么茶排毒养颜又减肥？菊花茶就很适合。其可以清热解毒，而且有很好的补血功效，所以女性喝菊花茶是很好的。
2．桂花绿茶：泡这个茶需要的材料有干桂花、甜菊、绿茶和蜂蜜。首先要把桂花与绿茶放到杯子里面，以热开水冲泡。等到大概三分钟以后，让桂花入味就可以放蜂蜜了。桂花绿茶具有去脂轻身、整肠健胃的效果，而且可以排毒，去除口臭。
3．山楂茶：需要准备十克山楂。首先把准备好的山楂清洗干净，然后把山楂里面的核去掉。接着往锅里面放入清水将山楂放入水中煎熬，杂质去除，直接拿汁来喝就可以了。这个茶可以起到消除油脂、促进排泄体内废物的作用，让身体内囤积的毒素也随着排除体外，不仅可以养颜，也能瘦身。
4．芦荟红茶：需要准备的材料有芦荟、1包红茶、蜂蜜和少许菊花。首先要给芦荟去皮，放进煮开的水中，接着放菊花、红茶包和蜂蜜进去就可以了。喝芦荟红茶能改善细胞再生、加速脂肪的燃烧、促进身体的新陈代谢，对美容美体有非常大的帮助。
【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】
想在2016年健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？
关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“BMI”，九姑娘马上告诉你！
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...向TA取经
我5个月减了25KG，体重从106KG减到了81KG。对于我这种大基...向TA取经
从正式减肥开始到现在历时6个月了，一共减重30多斤。最胖的时候大...向TA取经
曾经因为腰突我开始锻炼，后来慢慢的爱上了运动，其实我觉得小体...向TA取经
骑自行车能够防止“三高”，还能保持好身材，更是一种省钱省时的方法。详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]