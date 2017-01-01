喝什么茶排毒养颜又减肥 原来喝茶这样好

核心提示：对于爱美的人来说，在减肥的同时，她们还会考虑到养颜这个方面，那么喝什么茶排毒养颜又减肥呢？其实经常喝茶是很好的，不同的茶有不同的功效，那么喝什么茶排毒养颜又减肥呢？接下来让我们一起来了解一下吧。

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身体要是毒素多的话，不仅会长胖，皮肤也会变差，那么喝什么茶排毒养颜又减肥呢？对于想要排毒养颜的人来说，喝茶是个不错的选择，可是喝什么茶排毒养颜又减肥呢？

喝什么茶排毒养颜又减肥

1．菊花茶：泡这个茶需要的材料有甘菊花、冰糖、大枣。首先要把大枣去核撕碎，然后放到杯子里面，甘菊花也放入杯中，加入热水冲泡即可。至于冰糖要放多少的话，那就要根据自己的口味了。但是要注意不能太多的冰糖。菊花茶在生活中是一种非常常见的茶，菊花茶可以起到抗癌、美容养颜等诸多功效，喝什么茶排毒养颜又减肥？菊花茶就很适合。其可以清热解毒，而且有很好的补血功效，所以女性喝菊花茶是很好的。

2．桂花绿茶：泡这个茶需要的材料有干桂花、甜菊、绿茶和蜂蜜。首先要把桂花与绿茶放到杯子里面，以热开水冲泡。等到大概三分钟以后，让桂花入味就可以放蜂蜜了。桂花绿茶具有去脂轻身、整肠健胃的效果，而且可以排毒，去除口臭。

3．山楂茶：需要准备十克山楂。首先把准备好的山楂清洗干净，然后把山楂里面的核去掉。接着往锅里面放入清水将山楂放入水中煎熬，杂质去除，直接拿汁来喝就可以了。这个茶可以起到消除油脂、促进排泄体内废物的作用，让身体内囤积的毒素也随着排除体外，不仅可以养颜，也能瘦身。

4．芦荟红茶：需要准备的材料有芦荟、1包红茶、蜂蜜和少许菊花。首先要给芦荟去皮，放进煮开的水中，接着放菊花、红茶包和蜂蜜进去就可以了。喝芦荟红茶能改善细胞再生、加速脂肪的燃烧、促进身体的新陈代谢，对美容美体有非常大的帮助。