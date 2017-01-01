上半身肥胖的原因 四大因素导致上半身长胖

核心提示：肥胖也分很多种，有些人是下半身肥胖而上半身苗条，而有些人则是上半身肥胖而下半身苗条，这是什么原因导致的呢？上半身肥胖的原因是什么呢？我们首先要知道原因才知道要怎样减肥，接下来让我们一起来了解一下上半身肥胖的原因吧。

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有一些人上半身肥胖，肚子、手和腰那里有很多的赘肉，这样整个身体的比例就显得不协调，那么上半身肥胖的原因是什么呢？想要瘦上半身的话，首先就要先了解上半身肥胖的原因，这样才能从根本出发进行减肥。

上半身肥胖的原因

1．遗传：要是父母都胖，那么他们的孩子有70%肥胖机率，要是双亲之一肥胖，那么他们的孩子有50%会肥胖机率。其实这主要还是跟家里的饮食习惯有很大的关系。

2．吃太多：很多人之所以会长胖就是因为吃了太多的甜食、饮料、高热量食品，高油、高甜、高蛋白质、低纤维都会导致长胖。

3．缺少运动：要是饮食不变或饮食热量摄取过多，而平时又缺少运动的话，等于有多余热量去转变成脂肪储存，久而久之就会愈来愈胖。

4．激素分泌不正常：有些人因为吃了一些药物导致长胖，比如含有肾上腺素、甲状腺素、胰岛素等药物，或者是用了类固醇药物，这也是可能导致肥胖。

从上文我们已经知道了上半身肥胖的原因，上半身肥胖的话可以攻克腰部突肚赘肉，进行腹肌运动。每天可以坐在椅子上一边休息一边做腹肌运动。可以把我们的身体往前倾斜，刺激腹肌，这样就能够让自己的腹部瘦下来。每天1次，拥有不盈一握的纤腰。

如果说上半身长胖以后还继续饮食过量、运动不足、长时间坐在电脑前的话，上半身只会越来越胖。而且因为我们的生活作息习惯，就很难瘦下来。可以通过每天对腹部进行强力度的刺激，燃烧肚子这个地方的脂肪，还原纤细腰肢。在上半身肥胖的原因中，包含有吃得多和缺少运动，所以平时要适当控制自己的饮食，还要做运动。