吃素食能减肥吗 素食烹饪很重要

核心提示：现在我们看电视经常会看到有一些女明星说她们只吃素，她们吃素主要是为了身材，那么吃素食能减肥吗？其实对于没有尝试过的我们来说，这个真的是一个未知题，是不是真的要通过这个方式来减肥，吃素食能减肥吗？

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因为素材所含有的热量是很少的，跟荤食是不一样的，所以身体肥胖的人会更倾向于吃素菜，那么吃素食能减肥吗？有些人说可以，而有些人则说没有用，吃素食能减肥吗？接下来让我们一起来了解一下吧。

吃素食能减肥吗？其实吃素的话是可以瘦下来的，只不过方法要对，为什么有些人吃素却不能瘦下来呢？那就是因为有一些误区。还有想要通过吃素食来减肥的人也需要知道一点，那就是素食并非我们想象的那么健康，有可能会你变成一个营养不良的胖子。

中我国烹饪方式以油煎、炒、炸为主，素食本身是没有油脂的，但如果在烹饪过程中加入大量的油脂、盐和糖分，那么这盘菜所包含的热量就会变多，热量甚至会高于某些肉类。有些人会觉得自己是用的植物油应该没有问题，，其实素油是以反式脂肪酸为主的氢化植物油，使用了也会让油脂变多，还会增加心脑血管疾病和糖尿病的发病风险。

还有就是完全吃素食并不健康，事实上，完全吃素的人，一般是没有办法从蔬菜、水果和谷物中获得身体所需要的蛋白质和脂肪，长期吃素食会导致机体免疫力下降、产生骨质疏松、贫血和营养不良，人也会变得没有精神，加速机体老化。

有些女性喜欢用水果替代主食，为了减肥她们甚至拿水果来当一日三餐，时间一长，发现自己并没有如愿以偿地瘦下来，反而体检发现血糖上升了。事实上，水果百分之八以上的成分都是糖分，含有的能量极高，要说你吃了较多的水果，就应当适当减少其他食物的摄入量。

吃素食能减肥吗？是有一定的瘦身效果的，但是方法要对，不然的话并不能真的让你瘦下来。