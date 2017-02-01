产后不喂奶怎么减肥 三个方法让你轻松瘦下来

核心提示：产后女性的肚子那里都会留有很多的赘肉，所以产后减肥是很多新妈妈所想要做的，如果产后不喂奶怎么减肥呢？有些新妈妈由于种种原因没有母乳喂养，如果是这样的话要怎么减肥？产后不喂奶怎么减肥？接下来让我们一起来了解一下吧。
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妈妈是很伟大了，十个月的辛苦孕期，生孩子时的痛苦，而生孩子以后身材也不再好，为了让自己重新恢复苗条身材，很多产后妈妈会进行减肥工作，那么产后不喂奶怎么减肥呢？产后要是喂奶的话那就要考虑到补充充足的营养，如果不喂奶的话，则不需要考虑这个方面的因素，那么产后不喂奶怎么减肥呢？
产后不喂奶怎么减肥
1．饮食清淡：想要减肥的话平时要少盐，不吃太油腻食物。在吃饭之前吃绿色产品来分解脂肪，这么做能够起到很好的瘦身效果。每天不吃宵夜、不熬夜，在平时吃东西的时候要均衡补充维生素、蛋白质等，少摄入脂肪和热量。平时可以多吃低脂肪牛奶、酸乳酪、干酪等乳制品、蔬菜和水果，而对于肉、鱼、黄油等东西就要少吃。产后不喂奶怎么减肥？注重饮食是关键。
2．做瑜伽：通过瑜伽练习不但可以促进会阴肌肉的弹性，对于身体的很多地方都有好处，并使子宫恢复正常位置。在生完孩子以后做瑜伽可以促进骨盆腔血液循环，不管是顺产还是剖腹生产。由于生产方式不同，所以产妇在之后的恢复情形也不尽相同。可以根据自己的体质逐渐开始练习，产后瑜伽中有很多动作可以起到苗条身材、保护内脏、柔软肌肉和增加弹性的效果。
3．慢跑：产后不喂奶怎么减肥？这个时候可以慢跑，在微汗状态下的持续慢跑，身体能量供给会由“燃烧”糖类逐步转入“燃烧”脂肪，这样做就可以瘦下来。不过很多新妈妈没有办法天天跑步，所以就害怕没有效果，其实用不着天天跑，每周慢跑3次就可以了。对于产后不久的妈妈来说，慢跑并不适用。
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