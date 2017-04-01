按摩减肥有效吗 按摩减肥应注意的事项有哪些

核心提示：按摩减肥是利用中医的一种手段进行身体穴位的刺激按摩已达到促进体内循环和改善体内器官状态的方式，那么按摩减肥有效吗？这个问题很多女性朋友多非常关心，关于按摩减肥也是现在比较热门的一个话题，为了解答这个问题小编将按摩减肥的一些资料进行了整理。

按摩减肥是利用中医的一种手段进行身体穴位的刺激按摩已达到促进体内循环和改善体内器官状态的方式，那么按摩减肥有效吗？这个问题很多女性朋友多非常关心，关于按摩减肥也是现在比较热门的一个话题，为了解答这个问题小编将按摩减肥的一些资料进行了整理。

一、按摩减肥有效吗

按摩是通过中医的一些手法对身体进行的一项运动，有利于促进体内脂肪的消解，同时对于疏通体内经脉也有着非常好的效果，静脉通了人体的器官活动也就变得快了，对于人体新陈代谢和体内堆积的脂肪都有一个很好的消解作用，因此通过对于身体进行按摩是可以起到减肥的效果的，但是减肥是一个长期的多方面的过程不能只靠单一的按摩，还要辅助于饮食，运动等多方面的作用，才能达到有效的减肥效果。

二、按摩减肥应注意的事项

1、经期不宜按摩

经期是女性特殊的生理时期，这一时期女性的身体会出现很多不适的反应，疲劳乏力，有些女性为了缓解这些不适的症状而进行的身体的拍打或揉搓这样做不仅不会改善身体的状况反而会更严重甚至会是女性患上妇科疾病。经期因为盆腔大量充血而造成身体不适，这个时候进行按摩会导致血流量增大，不利女行子宫的恢复。

2、饭后不宜立即按摩

按摩减肥有效吗？按摩对于减肥是有一定的效果的，但是刚刚吃完饭是不可以按摩的，这个时候正是胃肠道工作的最好时机，这个时候按摩会打乱胃肠道的工作规律导致胃肠道的疾病。饭后要休息一段时间在进行按摩减肥才能达到最好的效果。

3、按摩后不能不马上洗澡

按摩之后会使得全身的毛孔处于打开状态，此时的体温也是相对较高的，这个说进行洗浴会造成寒气入侵导致血管收缩一致发生痉挛，因此按摩之后要过一段时间在进行洗浴才可以保证身体的健康。

总的来说，关于按摩减肥有效吗这个问题是有答案的，按摩有助于减肥，但是减肥是一个系统工程不是单靠一种手段就可以达到效果的，有的女性朋友听到一种减肥手段就迫不及待的去尝试这样做并不一定能够达到自己想要的效果，减肥要根据自己的实际情况进行适合自己的减肥方法。