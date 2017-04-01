减肥小知识 酸奶和苹果一起吃能减肥吗

核心提示：酸奶和苹果一起吃能减肥吗？苹果和酸奶是不可以混在一起吃的，一定要分开来吃。不然就没有减肥功效了。每次都只能进行两天，不宜长期进行。





减肥中的人都会试遍各种方法，甚至会节食。很多减肥方法都对健康不利，而且容易反弹。其实只要我们养成健康的饮食习惯，善于运用各种瘦身食物，就可以轻松拥有好身材了。那有哪些食物可以减肥呢？酸奶和苹果一起吃能减肥吗？虽然酸奶和苹果都富含营养，但用它们取代主食的话，对健康也会有影响的。从热量平衡考虑，只进食苹果、牛奶，很容易就会感觉到饿，如果强忍饥饿的话，新陈代谢速度就会变慢，消耗也会变少。即便能够瘦下来，也非常容易再次长胖的。其次，苹果、牛奶内含的营养元素并无法满足人体需要的维生素和矿物质。苹果酸奶瘦身需要掌握正确的方法，首先以周为一个周期，星期一至星期五都要正常饮食。星期六安排为“苹果日”，准备好1000克新鲜苹果，分为4～5份，这一天只能吃苹果，每次吃一份，期间可以喝些不加糖和奶的果汁和蔬菜汁。星期日为酸奶日，把0.8克酸奶分为8～10份，一天内喝完。这种苹果牛奶瘦身法具有很强得脱水作用，体重在短期内会有明显变化。那酸奶和苹果一起吃能减肥吗？苹果和酸奶是不可以混在一起吃的，一定要分开来吃。不然就没有减肥功效了。而且，苹果要小口小口地吃，能减缓饿。一个周期下来，体重的下降幅度还是比较大的。时候体重有所回升时，可以再次采取这种瘦身方法。但每次都只能进行两天，不宜长期进行。上文就是小编关于酸奶和苹果一起吃能减肥吗的明确介绍了，想必大家看完心中已有答案。虽然苹果和酸奶都具有减肥功效，但我们一定要掌握正确方法，比如酸奶和苹果要分开吃、空腹时不能喝酸奶，更不能将酸奶和苹果作为代替。