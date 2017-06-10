每天运动1小时 抵消久坐8小时的危害

核心提示：挪威运动科学学院的研究人员通过对100多万人的资料进行分析发现，每天花一个小时左右的时间进行中等强度的运动，能抵消1天至少久坐8小时对身体的伤害。著名医学期刊《柳叶刀》称，这项新研究“非常有说服力”

如今人们的生活方式是：起床一屁股坐上马桶，一屁股坐下吃饭，一屁股坐上车，上班一屁股坐办公室，下班一屁股埋进沙发，晚上一屁股躺上床。每天久坐时间超8小时简直轻轻松松！

挪威运动科学学院的研究人员通过对100多万人的资料进行分析发现，每天花一个小时左右的时间进行中等强度的运动，能抵消1天至少久坐8小时对身体的伤害。著名医学期刊《柳叶刀》称，这项新研究“非常有说服力”！

上海长海医院血管外科主任景在平教授介绍，久坐时血管长期处于循环滞慢的状态，会使血液中的脂肪及甘油三酯等含量上升，血黏度升高，血流缓慢，这就容易形成血栓。最典型的病例就是“经济舱综合征”，坐飞机或在椅子上长时间不动，容易在小腿深静脉中形成血凝，如果血凝块脱落，顺着血流到达肺部，并在肺部形成肺栓塞很可能会引起猝死。

久坐还会增加患糖尿病和心脏病等疾病的风险。因为久坐会使胰岛素增加，新陈代谢可能也会放慢速度。所以该课题的研究人员特别指出了运动的重要性，并建议久坐不动的人，不管是午餐时外出走走、晨跑或骑脚踏车去上班都可以。

对于运动的强度，根据美国运动医学会的建议，以健康成人心肺耐力运动为例，中等强度运动相当于运动时要动用大约40%~60%的储备摄氧量或储备心率、动用70%左右的最大心率，还有运动时达到自觉疲劳分级中的有些吃力。

也就是说，只要感觉到身体有点发热，呼吸稍微急促就够了，根本用不着汗流浃背或气喘吁吁！这样来看，每天一个小时的运动量还是比较容易坚持的。

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