吃对盐能减肥 盐这么吃才科学

核心提示：盐还有这些好处：通过提高胰岛素的敏感性控制血糖。能减肥，适量盐能降低皮质醇等应激激素水平。当皮质醇水平高的时候，我们的新陈代谢会减慢。

多年以来，大多数健康专家会确定的说吃盐对身体不好。但医学期刊，以及纽约时报均对这点提出了质疑。究竟怎么说的？让我们来看看。

为什么吃盐这么重要？

因为人体需要。钠是人体必需的矿物质，有助于从大脑到肌肉发送消息。这也是一个温度调节器，使我们在运动后降温。如果人体缺钠，就不能正常出汗，不利于释放毒素和热量，也容易导致中风或急性脱水，因为身体会消耗更多的水分。

大多数人从小到大吃了很多精制盐。这种盐已经没有有益的矿物质(包括电解质平衡镁)的，甚至还被漂白过。矿物质被一些化学物质替换了，如溴(会内分泌干扰)和抗结块剂以增加保质期。更严重的是，它们还阻碍盐吸收水分。由于盐的主要功能是调节人体内的水分，而精制盐却做不到这一点，丢失许多关键有益成分的物质。

什么是健康盐

那么，什么是健康的盐，哪些是身体真正需要的？未经加工的活性盐。买盐的时候如果发现盐糊在玻璃容器上、还结块了，这就是活性盐。这些盐含钠、钾、镁和钙的氯化物等，可帮助纠正身体的酸性水平和碱化系统。

盐还有这些好处：

?通过提高胰岛素的敏感性控制血糖。

?能作为一种天然抗组织胺。 (过敏反应或哮喘发作时可尝试放些少许盐在舌头上，能有所帮助)。

?有助于抗菌，维持牙龈健康。

?提高睡眠质量，并有助于减轻压力。

?有助于保持胃里正常的pH值。

?能减肥。 (适量盐能降低皮质醇等应激激素水平。当皮质醇水平高的时候，我们的新陈代谢会减慢)。

因此，到底需不需要吃盐？答：要吃，但要吃对。

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