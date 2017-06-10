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吃西瓜能减肥吗？午后吃更健康

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2017-06-10健康时报
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核心提示：其实西瓜算是低热量食物，菠萝、柠檬、猕猴桃这些水果的热量也不算高，但是也不能因为低热量就可以多吃，只要吃过量了也会发胖。

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吃西瓜

　　求证　　吃西瓜代正餐减肥靠谱吗？

　　夏天来了，爱美的女士们又在考虑或正在进行着吃西瓜代替正餐的减肥计划，西瓜水分多，大多数人认为吃西瓜很快就可以通过排尿将吃进去的西瓜“移”出体外。然而，网上也流传着“吃一个西瓜等于吃6碗米饭”的说法，这又让不少女士忧虑：吃西瓜减肥到底靠不靠谱呢？

　　根据中国食物成分表数据显示，100克(2两)米饭的能量是116卡路里，通过计算可得，与之能量相当的西瓜可使用部分应为446克，也就是说，一碗4两重的米饭能量与892克西瓜能量相当，也就是不到2斤，按照切成牙的方式计算，差不多就是4~5块，其含糖量等同于25.9克白砂糖。这样看来，网上所说的“吃一个西瓜就等于吃6碗米饭”的说法不准确，但是西瓜含糖量确实较高。

　　“通过吃西瓜减肥并不靠谱”， 西安营养学会副主任、国家一级营养师张婳，因为西瓜含水量较高，食用后很容易产生饱腹感，但是消化和吸收都极快，食用后没多久就会产生饥饿感，本来想用西瓜代替晚餐，结果却因为饿得快就得进食，这样不仅起不到减肥的作用，反而有可能会增重，虽然也有人会选择抑制饥饿感不进食，但时间长了就会引起免疫力下降。

　　“其实西瓜算是低热量食物，菠萝、柠檬、猕猴桃这些水果的热量也不算高，但是也不能因为低热量就可以多吃，只要吃过量了也会发胖。”张婳表示，除了西瓜，荔枝、桂圆、葡萄也需要注意，其中都含有葡萄糖成分，不宜多吃，特别是糖尿病等慢性病人更不能贪嘴。她建议成人吃西瓜，或者吃其他水果，每天的摄入量保持在200克到350克左右为宜，此外，主食、禽蛋、蔬菜特别是深色的叶菜、水果每天都要适量摄入，这样才能保证人体营养均衡。

　　辟谣

　　切开后要使用保鲜膜保鲜？

　　切开西瓜后，大家都会用保鲜膜将吃不完的西瓜包起来放进冰箱，这样做看似更为保鲜。

　　可有食品安全专家认为，使用保鲜膜保存的西瓜比不用保鲜膜的反而坏得更快。这是因为西瓜在盖保鲜膜之前，其表面存在细菌和微生物，如果保鲜膜的透气透水功能不好，温度下降慢，就会导致这些微生物或细菌繁殖得更快，特别是产生厌氧反应后食物就很容易变质。

　　保鲜膜太厚，就会导致食物不能“呼吸”到氧气，从而发生厌氧发酵以致腐烂变质。还需要注意，一些人会觉得多封一层更能锁住水分。实保鲜膜不但要保持水分不挥发，还要让里面的二氧化碳能够出去，太厚反而不利于保鲜。”

　　那怎么办？从此不用保鲜膜吗？肯定不可能，不过时间就要严格控制了，切开的西瓜放入冰箱最好别超过12小时，最长不要超过24小时。此外，还要注意的是，在切西瓜时一定要事先把西瓜、刀具和案板清洗干净。此外，把冰箱里的西瓜拿出来吃时，可以先将表面约1厘米的部分切除掉，不要怕浪费哦！

　　建议

　　西瓜应选在午后吃

　　北京电力医院营养科主任崔军强调，西瓜虽好，还要注意限时限量，挑准时间吃西瓜，才能恰当发挥其解暑的功效。

　　很多人偏爱在忙碌一天后，吃过晚饭后边看电视边吃西瓜。可是，一不留神就会吃得过量。“这个时间吃西瓜最不可取。”崔主任解释说，晚饭后食物消化速度比较慢，而西瓜又是生冷的甜食，此时吃西瓜会稀释消化液，影响肠胃的消化吸收，导致脾胃寒凉，引起腹痛腹泻。此外，1斤西瓜的热量就相当于3两米饭。临睡前的美味享受不但会给肠胃带来麻烦，还会让你的减肥计划泡汤。而西瓜中充足的水分含量也会让你在大快朵颐之后频遭起夜上厕所的麻烦。

　　崔主任建议，吃西瓜不妨选在午睡之后。夏日气温高，出汗多，人体会因大量汗液的排泄而导致体内糖分缺失，午睡后血糖偏低的情况很普遍，这就是为何不少人有一觉醒来仍旧感觉头晕乏力。而此时吃些西瓜，可以及时补充糖分，增加血液中葡萄糖浓度，缓解头晕乏力的不适感。

　　此外，夏天室内环境干燥难耐，午睡醒来常常感觉喉咙干涩，也可以喝西瓜皮水绿豆汤，或者直接用晒干的西瓜皮泡茶沏水，它的清热作用可以缓解口干和咽喉疼痛。

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