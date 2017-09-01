体重降了就是瘦了？不！你只是身体水分少了

核心提示：女生最大的苦恼就是，运动了那么久，一点肉没有掉，更有的是体重不减反而增加了，这到底是为什么呢？

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在减肥的时候，很重要的就是体重轻了，减肥就是减重，如果体重没减，那么减肥就是失败的！？



这个观点，是绝大多数人认可的，但并不是没有毛病的。正确的观念是：减肥最终目的是减少身体中的脂肪含量。





减肥一般来说体重是会减少，但是如果体重减少并不是因为脂肪减少，而是因为身体水分的丢失，那这种减重是毫无意义的。所以，减肥，体重并不是绝对唯一的指标。

运动在减肥中主要起着两个重要作用，包括：

1.直接消耗大量的热量、氧化脂肪、减轻体重

2.提升身体代谢消耗，增加日常能量的消耗，同样可以达到减轻体重的目的。

在运动中，我们的身体内肌糖原和肝糖水大量消耗，它们是运动中最先供能的物质，有数据显示它们在人体的总存量大约在250g到400g之间。而在运动结束后，由于运动的刺激，身体一般会比运动前储存更多的糖原。





在专业运动员比赛前，常见如下的经典饮食、运动安排：在赛前6天到4天，进行高强度、大运动量练习，尽可能消耗糖原，在赛前3到1天，减少运动强度和运动量，并增加进食含糖食物。这样的安排可以使肌肉中储存糖原比以前增加1到2倍，在比赛时的耐力表现也更好。

运动后，在合理的饮食之下，肝糖原会快速补充。在补充的过程中，身体会按照糖原：水=1：3的比例来储存大量水(这个数据是使用被广泛引用的密西根大学1931年的实验数据，最近也有研究表示这个数据的准确值应该是1：2.4)。也就是说，假如你在你身体储存了100g肝糖原的时候，还要再储存上3倍的水，也就是总重量达到了400g的重量增加。

总的来说，因为糖原的增加和水分的储存，你的体重看上去就会是增加的了。





还有另外一种情况就是减肥进入平台期，平台期减重停止甚至增重一两斤都是很常见的事情。所谓平台期的意思，本身就指的是是减肥过程中出现连续两周甚至更长时间体重不下降或有反弹趋势的一个阶段，其中就有说可能上升的意思。

不过，一般来说，如果你平台期按平时保持饮食适度并经常运动，那你的体重不大可能突然增加。但有些人在平台期看体重一直不降，或有放弃的思想及做法，不太顾忌饮食等，以及内心较为浮躁，这时就比较容易反而体重上升反弹了。