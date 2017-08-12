遵守塑身九大纪律 减肥必胜

“扫一扫”分享
核心提示：不管是节食减肥还是运动瘦身，在减肥这场战役中“减”并非难事但如何“保持”却让很多MM苦恼，也许你辛辛苦苦跑了一个月才告别的大象腿在一顿晚餐后就前功尽弃。于是很容易陷入减肥－变胖－减肥的怪圈中无法自拔，保持身材到底有多难？本期小编带领大家学习身材保持术，让我们一起来越减越美丽吧。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
开始之前让我们来明确一个观点，减肥不光要减掉你的水桶腰、大象腿，而更应该是减掉身体的多余脂肪。减肥是一个持续的过程，只有开始却没有真正意义上的结束。我知道坚持很辛苦，但是女人就是要对自己狠一点不是吗？为了美丽还是奉献一下懒觉时间记住以下9条保持身材的铁纪律！
纪律一条：保持运动
不管你有多忙，保持身材的第一要务就是必须坚持运动。只有运动才可以避免脂肪囤积同时快速消耗大量热量。当然它还可以帮助调节胆固醇的比例，降低血压，改善情绪，增强心脏功能。你很讨厌跑步或是剧烈运动？没关系，每周保持两天20-30分钟的锻炼就可以，走路、骑自行车、跳舞、散步、踢毽子、跳绳、爬山等等都可以。
纪律二条：把吃的东西都记下
这个比较麻烦，但是如果你养成习惯也不会太繁琐。只要准备一个小本子，像写日记一样每天乖乖的将自己吃进去的食品名称和卡路里记录下来。不久你就会发现自己在无意识中尽量避免了吃那些高热量的食品。
纪律三条：管住嘴巴，从现在就开始
相信很多人对蛋糕、糖果、巧克力完全没有抵抗力，但是为了辛辛苦苦减下来的身材一定要注意控制饮食。喜欢吃的食物可以少吃一些，但是千万不要暴饮暴食，要不然嘴巴虽然过足了瘾，但是肚子也会爆涨起来的。
纪律四条：喝够足量水
如果要是问那些身材很好的人，他们到底有什么保持秘诀？我保证，他们会告诉你一天至少喝8杯水。水有助于支持身体的新陈代谢，可以帮助去除体内的多余脂肪，当然还可以养颜。这个简单吧？每天每天多喝水！
纪律五条：找个人来鼓励自己
去找你的朋友、家人或者是减肥的同伴，让他们支持你鼓励你，这样非常有助于你坚持下去。信心对一个坚持减肥的人来讲是非常重要的。也许正当你要放弃的时候，有个朋友在边上鼓励，甚至是刺激自己，都会大有帮助的。
纪律六条：不断挑战自己
不断的给自己设定目标，目标达到了再增加下一个目标的难度。比如你可以规定自己这一个月都不能吃甜食，每坚持一天就在日历上画上一个圈，等目标完成后可以适当的给自己一个奖励，当然这个奖励最好不是大吃一顿。
纪律七条：瘦身也需要“花样”
如果常年累月坚持同样的减肥方法估计谁都无法坚持下去。最好的办法就是每一个月尝试一项新的减肥方法，比如你一直坚持跑步那么不妨尝试一下跳操或是瑜伽，食物上也可以每月稍作改动。
纪律八条：自我提醒很重要
如果你之前很胖或者很瘦，建议你洗一张自己最满意或最不满意的照片放在随时都能看到的地方，比如钱包，梳妆台，这样可以帮助你不断提醒自己要坚持下去。心理暗示，对于增强意志力的作用大家都是知道的。
纪律九条：为你的体重写日记
坚持每天称体重量腰围，你可以给固定一个时间，比如睡前。这样可以帮助你时刻检测自己的体重是增长了还是减少了，也有利于调整自己的减肥计划表。
如果可以坚持做到以上9点，相信窈窕轻盈肯定会成为你的代名词。让我们一起加油吧~
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]