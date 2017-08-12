遵守塑身九大纪律 减肥必胜

核心提示：不管是节食减肥还是运动瘦身，在减肥这场战役中“减”并非难事但如何“保持”却让很多MM苦恼，也许你辛辛苦苦跑了一个月才告别的大象腿在一顿晚餐后就前功尽弃。于是很容易陷入减肥－变胖－减肥的怪圈中无法自拔，保持身材到底有多难？本期小编带领大家学习身材保持术，让我们一起来越减越美丽吧。

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

开始之前让我们来明确一个观点，减肥不光要减掉你的水桶腰、大象腿，而更应该是减掉身体的多余脂肪。减肥是一个持续的过程，只有开始却没有真正意义上的结束。我知道坚持很辛苦，但是女人就是要对自己狠一点不是吗？为了美丽还是奉献一下懒觉时间记住以下9条保持身材的铁纪律！

纪律一条：保持运动

不管你有多忙，保持身材的第一要务就是必须坚持运动。只有运动才可以避免脂肪囤积同时快速消耗大量热量。当然它还可以帮助调节胆固醇的比例，降低血压，改善情绪，增强心脏功能。你很讨厌跑步或是剧烈运动？没关系，每周保持两天20-30分钟的锻炼就可以，走路、骑自行车、跳舞、散步、踢毽子、跳绳、爬山等等都可以。

纪律二条：把吃的东西都记下

这个比较麻烦，但是如果你养成习惯也不会太繁琐。只要准备一个小本子，像写日记一样每天乖乖的将自己吃进去的食品名称和卡路里记录下来。不久你就会发现自己在无意识中尽量避免了吃那些高热量的食品。

纪律三条：管住嘴巴，从现在就开始

相信很多人对蛋糕、糖果、巧克力完全没有抵抗力，但是为了辛辛苦苦减下来的身材一定要注意控制饮食。喜欢吃的食物可以少吃一些，但是千万不要暴饮暴食，要不然嘴巴虽然过足了瘾，但是肚子也会爆涨起来的。

纪律四条：喝够足量水

如果要是问那些身材很好的人，他们到底有什么保持秘诀？我保证，他们会告诉你一天至少喝8杯水。水有助于支持身体的新陈代谢，可以帮助去除体内的多余脂肪，当然还可以养颜。这个简单吧？每天每天多喝水！

纪律五条：找个人来鼓励自己

去找你的朋友、家人或者是减肥的同伴，让他们支持你鼓励你，这样非常有助于你坚持下去。信心对一个坚持减肥的人来讲是非常重要的。也许正当你要放弃的时候，有个朋友在边上鼓励，甚至是刺激自己，都会大有帮助的。

纪律六条：不断挑战自己

不断的给自己设定目标，目标达到了再增加下一个目标的难度。比如你可以规定自己这一个月都不能吃甜食，每坚持一天就在日历上画上一个圈，等目标完成后可以适当的给自己一个奖励，当然这个奖励最好不是大吃一顿。

纪律七条：瘦身也需要“花样”

如果常年累月坚持同样的减肥方法估计谁都无法坚持下去。最好的办法就是每一个月尝试一项新的减肥方法，比如你一直坚持跑步那么不妨尝试一下跳操或是瑜伽，食物上也可以每月稍作改动。

纪律八条：自我提醒很重要

如果你之前很胖或者很瘦，建议你洗一张自己最满意或最不满意的照片放在随时都能看到的地方，比如钱包，梳妆台，这样可以帮助你不断提醒自己要坚持下去。心理暗示，对于增强意志力的作用大家都是知道的。

纪律九条：为你的体重写日记

坚持每天称体重量腰围，你可以给固定一个时间，比如睡前。这样可以帮助你时刻检测自己的体重是增长了还是减少了，也有利于调整自己的减肥计划表。

如果可以坚持做到以上9点，相信窈窕轻盈肯定会成为你的代名词。让我们一起加油吧~