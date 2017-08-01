这样做不运动也能快速瘦下来

核心提示：想减肥，还不想动，很多人就想到节食了，可节食副作用那么多，是不可取的，还有其他的办法吗？今天小编就给大家介绍几种。

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怎样不运动也能快速减肥

1、聚会时坐右边

如果你习惯在聚会中吃的过饱，说明你可能是人群的聚集中心，在大家一起进餐时试试坐在右边，因为面包薯片等分享型食物往往会放在中间，坐在右边就会无形中少吃到很多。

2、多吃维生素

在国际的肥胖研究的一项研究中，研究者给96名肥胖妇女服用了26周的复合维生素和钙片。这组食用维生素的人群显然比没服用的更快减重。一些人吃得多，因为她需要各种营养。虽然单独服用维生素并不是一个有效的减肥计划，但这样做可能会减少消费需要的尽可能多的食物。

3、绷带减肥法

绷带减肥法特别适合不爱运动、久坐办公室的女性，以及下半身肥胖或腰粗的女性。

方法也很简单，只要在洗澡后，用精油将身体按摩一下，然后用经过精油或药物浸泡过的蹦带缠绕全身或局部30分钟即可。若缠绕绷带后再在音乐中跳健美操，瘦身的效果会更好。

4、走路走掉赘肉

普通散步适用于上下班、饭后散步、购物买菜等。根据自己的需要，可以选择慢速、中速或快速。快速并不等于急行，只是比中速稍稍快一些而已。散步可以舒活筋骨，平和气血，为减肥打下长久的基础。

5、压四穴减肥按摩法

仰躺或坐着，用拇指尖分别按在上脘、中脘、双天枢(即脐旁2寸，左右各一穴)、气海等各络穴上，感觉到酸疼后，拇指尖在各穴位上揉转10圈。

6、少看一会电视

成年人每天平均每天会花费5个小时在电视机前。经过研究发现，少看2个小时电视，就能少增长196卡路里。