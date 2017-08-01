39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 减肥 > 减肥方法 > 运动减肥 > 正文
综合
问医生

维秘天使的蛮腰是怎样练成的

减肥文章排行榜
2017-08-1539健康网nanako
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：维密天使拥有让女人羡慕让男人垂涎的好身材，特别是她们曼妙的腰身，更是吸引了很多人的目光，那么如何才能练成跟她们一样的腰身呢？

推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得

温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！

　　正面相对，第一眼都是看脸，背面相对，最先看到的就是腰，细腰可是一个女人，是否够窈窕的关键。

　　

　　瘦腰运动

　　坐式侧腰伸展

　　第一步：双腿交叉盘坐，腰背挺直。吸气，将你的左手举过头部向右边伸展，当你伸展到极限的时候，呼气，感受左侧身体的拉伸。保持5秒钟。

　　第二步：回复原位，然后在换边重复上面的动作。每边各4次。

　　普拉提初级动作之仰卧上卷

　　第一步：仰卧，双手放在身体两侧，膝盖弯曲，吸气。呼气，双手带动身体向膝盖靠近。身体上升的时候收紧腹部和腿部的肌肉，手部带动你的肩膀，将你的肋骨靠近你的臀部。当你在做这个动作的时候，是用肚子的力量，而不是头部。在你向上卷曲身体的时候保持你的下巴与胸部的距离。

　　第二步：当你身体呈现坐姿的状态时，吸气，感受你的腹部肌肉拉向你的脊椎。然后呼气，恢复到原始位置，整个动作都是你的腹部在用力。身体向下躺的过程，试着去感觉你的每一个脊椎触碰到地面的过程，一次一个。整个动作重复3次。

　　

　　瘦腰饮食

　　每天至少吃3个水果和3两蔬菜

　　减小腹离不开全身减肥，因此控制摄取的总热量相当必要。多吃水果和蔬菜不仅容易产生饱腹感，还能帮助你减少吃甜品的强烈欲望。此外，多吃富含纤维的食物能有效治疗便秘，而便秘是你小腹鼓胀的元凶之一。

　　每天九杯水，少喝碳酸饮料

　　早上吃早餐之前喝杯白水、淡蜂蜜水或者添加了纤维素的水，能够加速肠胃的蠕动，把前一夜体内的垃圾、代谢物排出体外，减少小肚腩出现的机会。此外，尽量少喝碳酸饮料和那些含糖量高的饮料，它们会让你的肚子鼓得像个气球。

　　

　　瘦腰按摩

　　1、轻拍小腹：自然站立，呼吸自然，全身放松，然后双手交替拍打下腹部(用力要以舒适为度)，拍打一次为一个节拍，共做四个八拍。

　　2、横向转胯：自然站立，呼吸自然，全身放松，然后双手扶着胯部两侧，使胯部由左→前→右→后→左这样做横向圆形转动，转动一圈为一拍，共做二个八拍;然后使胯部向反方向做由右→前→左→后→右横向圆形转动，也做二个八拍。

　　3、摩腹：自然站立，呼吸自然，全身放松，然后双手扶着下腹部两侧向耻骨处摩擦，摩擦一次为一个节拍，共做四个八拍。

　　4、轻揉脐腹：自然站立、平坐或者仰卧均可，呼吸自然，全身放松，双掌掌心向内相叠放置于脐腹部，然后按顺时针方向轻揉脐腹部，轻揉一圈为一拍，共轻揉二个八拍后;然后再逆时针方向轻揉二个八拍。

　　

　　另类瘦腰法

　　1、捡豆子瘦腰法

　　每天晚饭尽量少吃，如果不是饿得厉害，只吃三至五成饱即可。饭后稍稍休息十几分钟。然后每天倒200粒黄豆在地上，弯腰但腿不能弯，一粒一粒地把黄豆捡起放到桌子的盆子里，重复这样的动作：弯腰——直起腰板——放豆子到桌面——再弯腰——再捡豆子……

　　2、保鲜膜原地踏步法

　　尽管保鲜膜减肥一向不被专家认可，但是很多mm还是尝试并成功了。其实只要包保鲜膜的时间不太长，一般人还是不会出现过敏或者皮炎现象的，要看个人的体质而定。保鲜膜缠腰法就是，在腰包上保鲜膜，原地踏慢跑大约1个小时，每天坚持，绝对能瘦，当然晚上要少吃。(记住，1个小时是极限，不要以为包得越久越好哦，你的皮肤需要透气)。

　　3、靠墙站

　　同样地晚餐要尽量少吃，而且吃得清淡。还是晚饭后半个小时，夹紧臀部，把整个背部紧贴在墙壁上，臀部、背部、腿部、腰部、头、脖子等都尽量贴紧墙面。几分钟后腰就会很很累，坚持15分钟。每天都做一次，一周就开始见到效果，不仅能瘦腰，而且腿部、脖子、脸部也能变瘦。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

瘦腰 减肥 瘦肚子

减肥专栏

阅读达人故事，学习成功经验
瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我一只草莓卷儿 瘦了才发现，谢谢你没看上胖的我

我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...

向TA取经
我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女宋小玥 我甩掉40斤，变身亭亭玉立的少女

其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...

向TA取经
减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材过客1993 减肥贵在坚持 小胖子练匀称身材

我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...

向TA取经
四个月减34斤 我是怎么做到的？采姑娘的小蘑菇 四个月减34斤 我是怎么做到的？

我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...

向TA取经
宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯群儿 宝妈逆袭记 减肥是一种生活习惯

我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...

向TA取经
一年半减70斤 我的青春不要肥胖辣椒 一年半减70斤 我的青春不要肥胖

减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...

向TA取经
减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉卢炳丞 减掉81斤 我也成为了一枚小鲜肉

我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...

向TA取经
总减脂102公斤 你没看错是公斤浩哲 总减脂102公斤 你没看错是公斤

17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...

向TA取经
减肥50斤的故事 没谁天生是胖子嵊州赵炜 减肥50斤的故事 没谁天生是胖子

我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...

向TA取经
一年减100斤 我的六个饮食技巧伟奇伟奇哟 一年减100斤 我的六个饮食技巧

自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...

向TA取经
生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈小爱妈妈 生完娃就是S胖子？我做一辈子辣妈

其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...

向TA取经
七个月甩肉50斤 告别失恋肥！洋洋 七个月甩肉50斤 告别失恋肥！

2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...

向TA取经
减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉二狗砸 减了80斤的故事 小肥肉变小鲜肉

首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...

向TA取经
238斤到152斤 我得到毅力和健康岁月神偷 238斤到152斤 我得到毅力和健康

减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...

向TA取经
健身后180斤的我 你们觉得胖？孤狼 健身后180斤的我 你们觉得胖？

本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...

向TA取经
身材不辜负你颜值 才懂真正的自由瑶瑶 身材不辜负你颜值 才懂真正的自由

大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...

向TA取经
20个月减75斤 虽慢我还会更好澳小丫 20个月减75斤 虽慢我还会更好

我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...

向TA取经
人生最大的转变 胖妈变辣妈邢秀石 人生最大的转变 胖妈变辣妈

减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...

向TA取经
200斤到110斤 科学减肥最好杨肉肉 200斤到110斤 科学减肥最好

我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...

向TA取经
减肥别想快速瘦 要有平常心沈佳 减肥别想快速瘦 要有平常心

瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...

向TA取经
减肥，你喜欢哪种方案？
保守型减肥方案 平衡型减肥方案 激进型减肥方案
减肥百宝箱——小工具助你轻松减肥 更多>>

我来评论

已有0人评论  查看评论

减肥热讯

减肥真人秀 减肥大家帮 瘦身厨房 减肥跟我学

胖子与瘦子谁更怕冷胖子与瘦子谁更怕冷
胖子为何易得高血压胖子为何易得高血压
关注39减肥频道官方微博 进入39减肥论坛

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
整形 饮食 育儿 女性 问答 减肥热文排行 一周减肥热点 热门资讯 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈