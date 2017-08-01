入门级减脂指南 带你少走弯路

核心提示：很多刚刚想减肥的人，都不知道该如何是好，那么如何入门级减肥该如何做呢？
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减肥，一般情况下体脂率过高或过低都不好，正常人应该维持在12-16%。体脂过高内脏脂肪堆积，易患各种疾病如脂肪肝。体脂过低影响内分泌、新陈代谢、性欲等，会常感觉到身体发冷。
要保证运动量
一周保证4天的运动，可练一休一。小重量的力量训练20分钟，有氧训练40-60分钟。
渐进式的饮食习惯
对于刚刚开始减肥的人来说，一下子减少你的食物分量这样子是不可取的，即使你在进餐时没有吃多，可是你会在后面顶不住而进食更多的食物，这样子就达不到减肥的效果了，反而还会增肥。先把餐盘里的饭菜分成四份，努力省下一份，吃平时四分之三的分量即可。
建议的运动时间
晨起的有氧运动让燃脂效果翻倍，午前有氧运动可提升全天代谢率，同样可达到燃脂效果翻倍。而晚上运动适合忙碌上班族，以及白天时间不允许的人。因此减肥不必问什么时间运动最减肥，问什么时间运动最容易坚持。
戒掉重口味
根据调查显示，中国人比平均人类摄取盐分的两倍还多，这就导致了自身的体重相较于其他人而言更加地肥胖。
多喝水
多喝水有助于提高新陈代谢水平，帮助身体燃烧更多热量。当喝下500毫升水后，代谢水平10分钟内可提高1/3，之后30~40分钟内仍能保持较高的代谢水平。
休息安排
保证每天睡眠7至9个小时，规律睡眠，尽快可能杜绝熬夜，拥有良好的睡眠质量。
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