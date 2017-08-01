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减肥成功的关键 在于降低体脂率

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2017-08-2939健康网nanako
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核心提示：体脂率有点人了解，有的人不了解，但是都知道它是跟减肥有关系的因素，那么到底如何理解体脂率呢？跟减肥又有怎么的联系呢？

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　　什么是体脂率？

　　体脂率是指人体内脂肪重量在人体总体重中所占的比例，又称体脂百分数，它反映人体内脂肪含量的多少。正常成年人的体脂率分别是男性15%~18%和女性25%~28%。体脂率应保持在正常范围。所以对于广大陷入减肥的水深火热之中的人们来说，体重轻没轻并不重要，重要的是体脂率。

　　

　　减肥与降体脂

　　很多人减肥，只关注到体重变化，会觉得只要体重下降，减肥就成功了。

　　肥还有个非常重要的指标，就是我们所说的体脂率，这才是最重要的。要知道，同样重量的脂肪和肌肉，脂肪的体积要比肌肉大，减肥是要减掉脂肪，降低自己的体脂率。

　　有些人认为，体脂率越低越好。“这是不对的。”，体脂率太高或太低都容易引起内分泌问题，如果女性体脂率低于13%，容易引起内分泌失调导致不孕不育。因此，减肥不能片面，除了要关注体重，还要关注体脂率，让体脂率保持在正常范围内。

　　

　　体脂率的正常范围

　　正常成年人的体脂率分别是男性15%—18%和女性25%—28%。体脂率应保持在正常范围，若体脂率过高，体重超过正常值的20%以上就可视为肥胖。肥胖则表明运动不足、营养过剩或有某种内分泌系统的疾病；若体脂率过低，低于体脂含量的安全下限，即男5%，女性13%~15%，则可能引起功能失调。

　　

　　降低体脂率的关键是吃对食物

　　首先明确的是，食物不是针对性很强的特效药物，没有哪种食物吃了就能让你直接增长肌肉，或者直接减脂。这些食物加速你的增肌或减脂进程，主要是鉴于食物本身不同的单位重量体积、热量密度、宏量营养素的比例，食用理论比较科学合理。

　　一般而言，适合减脂的食物都有可观的宏量营养素，能给处于热量赤字的你产生饱腹感，能够提供足够的营养，维持身体支收平衡。它们还有一个特点，单位体积热量较小，热量密度也不高，比如瘦肉、蔬菜、水果、粗粮、脱脂奶制品等。

　　相反那些不适于减脂的食物，饱腹感比较差，我们需要大量进食才能感觉不到饥饿，而且它们本身热量密度较高，我们经常食用，变胖的可能性较大。比如说低纤维水果、饮料、糖、橄榄油、椰子油、培根、黄油、或各种含糖量大的零食。

　　相关数据表明，一个人保持每天进食中80%的热量都来自不经加工、营养密度高、热量密度低的天然食物，剩下的20%热量即便由其他“垃圾食品”填充，也能保持完美的身材。

　　

　　降低体脂率有什么好办法吗？

　　在减肥的开始阶段，会减去非常不健康的“过量内脏脂肪”，也就是堆积在内脏周围，压迫器官、血管的脂肪。方运勇也推荐给大家几招减体脂好办法。

　　第一是跳绳。跳绳可以保持腿部的弹性，消耗身体卡路里也不低，每次跳绳要坚持连续跳半小时。

　　第二是跑步。每次慢跑30-45分钟，在健身房用跑步机，或者户外也行。

　　第三是户外骑行。每次骑车45分钟至1小时。

　　第四是俯卧撑。根据个人情况而定，每次坚持10-15分钟，中间可休息，休息时间不超过1分钟。女性也可以尝试分组做平板支撑。

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