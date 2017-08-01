这些减肥误区你中招了吗

核心提示：很多人努力减肥了很久依然没有效果，可能是没有避开这些减肥的误区。

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在减肥的过程中管住嘴和迈开腿，同样重要。但是管住嘴也要讲科学的，一不小心走进误区，可能就“白白辛苦了自己，便宜了肥肉”。

省掉早餐就能瘦？很可能适得其反！

还在因为睡得晚或减肥的缘故不吃（随便解决）早餐吗？

事实上，由于距离前一次进食的时间过长，起床时体内储存的糖分几乎消耗殆尽。这时若不供应身体足够的热量和养份，会导致血糖低于正常值，不但影响大脑运作导致反应迟钝、注意力不集中，而且还会让体内代谢变慢，反而容易积累脂肪。

如果你在减肥，早餐不能少，必不可少！

要减肥，就一直不能吃淀粉含量高的食物

淀粉是一种复杂的碳水化合物，每克淀粉或蛋白质中含4 卡热量。因此以克为单位来比较的话，淀粉不会比蛋白质容易发胖。多吃些纤维素含量高的食物是很重要的。这些食物主要指的是粗粮、蚕豆、豌豆和新鲜蔬菜，虽然纤维不会使人消瘦，但它能加速食物在大肠中的排泄过程。

吃那些含碳水化合物很低的食物

这样做不好。有些节制饮食的人向人们推荐说，要严格限制碳水化合物。然而，没有证据表明，这样的节食效果比同样节制热量的摄入要来得好。事实上，缺少碳水化合物，会引起头痛、目眩、嗜睡的毛病，同时还会增加肾脏的负担。

沙拉代替正餐，小心酱料热量陷阱

减肥时，总想离热量越远越好，很多人会选择吃生菜沙拉代替正餐。但常常被忽略的是，很多沙拉酱的热量超高！目前，市场上所销售的沙拉酱主要有蛋黄酱、千岛酱等，经研究证明，蛋黄酱所含的热量在所有沙拉酱中是最高的。这主要是由于蛋黄酱的原料一半以上来源于食用油，其次则是蛋黄，另加少许糖、食盐和醋。一汤匙蛋黄酱含热量110千卡，含脂肪12克，比相同分量的巧克力还高。

另外，为了迎合消费者的口味，市场上大部分沙拉酱都大量使用食用油，导致其中所含热量越来越多。100克沙拉酱中，其热量往往占整个营养含量的1/4还多。一份蔬菜沙拉如果添加3—4汤匙的沙拉酱，其热量就会超过300千卡，相当于一个肉饼所含的热量。

因此，建议吃沙拉时用果醋或酸奶代替沙拉酱。