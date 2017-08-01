健康有效的秋季减肥法

核心提示：秋风起，天气凉，马上就要进入九月了，天气也变得越来月冷了，想要减肥的小伙伴还在努力吗？看看下边这些秋季减肥妙招吧。
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人们都在忙着减肥而你却还在无动于衷怎么行，秋季人们代谢减缓，胃口变好，吃得多，消耗少，容易肥胖。那秋季如何减肥？下面几个实用小贴士能够帮到你。
1.每天称体重
体重秤上的数字能对人有一种警醒和鼓励作用。当你看到体重上升，你需要告诉自己必须管住嘴，必须迈开腿了。而当你看到体重下降，你要告诉自己需要再接再厉。据研究显示，每天量体重者的减肥成效，是不常量体重者的2倍。
2.注意补水
进入秋季，天气凉快了许多，人的排汗量减少，但因为天气干燥，身体还是容易缺水。人体缺水会影响代谢水平，燃脂效率会下降。因此，秋季一定要注意补水，尤其是在运动后。运动后要补充充足水分，喝水时要慢慢喝，让身体充分吸收水分。
3.每天早上都要吃早餐
别小看不吃早餐的害处，它会削弱你的新陈代谢作用。另外，不吃早餐也是造成你在接下来的几餐里吃得过多。这样看来，不吃早餐减肥是得不偿失的。
4.适当控制食欲
秋天人的食欲好，而且秋天正是进补时候，人们会有一种以“进补”之名放纵食欲的心理。52%的减肥者声称食物是减肥的最大挑战。越久不吃东西，人们对食物的欲望越强烈。但如果不久进食一次，人们就能控制住食欲。因此，饮食上建议少吃多餐，每餐分量控制，两餐之间吃点低热小零食，这样一来就能解馋。需要注意的是，事先要规划好每天摄入的热量。
5.以有氧运动为主
天气转凉后，做无氧运动容易引起身体不适，因此秋季运动减肥优先选择有氧运动，如跑步、跳绳、快走等。向慢跑、太极拳、爬楼梯等项目冲击力低，老年人也适合做。
下健康有效的减肥方法都有哪些
一、盐浴减肥
这种减肥方法的原理，是根据粗盐有发汗的作用，可以排出体内多余的水分，并且促进皮肤的新陈代谢，排除体内废物。再加上粗盐可以软化污垢、补充身体盐分和矿物质，所以粗盐不但可帮助减肥，还可以让肌肤也变得细致粉嫩、紧绷。每天洗澡前，取一杯粗盐加上少许的热水，拌成糊状涂抹在身上不会脱落的程度，再把它涂在身体上想要瘦的部位，如：腹部、大腿、手臂四周，大约静止10分钟后，也可以先做些按摩再用水冲掉，再用热水把粗盐冲洗干净，之后开始洗澡。若你的肌肤比较敏感，无法使用一般的粗盐，可以购买一种比较细的沐浴盐来用。
二、桑拿减肥
人体在高温环境下，可以使皮肤深层产生内热效应，毛细血管得到扩张，出汗量大大增加，有利于排掉身体内的多种废物，消除疾病。同时，由于身体在大温差下反复冷热，_血管不断收缩与扩张，运动生理学上称之为血管体操，能达到增强血管弹性，预防血管硬化的效果。通过桑拿，机体大量排汗消耗热量，故具有减肥之奇效。同时，身体大量排汗消除皮下脏物时，可提高表皮细胞的通透性，活化细胞，所以桑拿还具有美容护肤、延缓衰老的效果。把毛巾浸在冷水自来水中，拧掉大部分水后，依次推擦上肢、下肢、腰部、后背、颈部、腹部、胸部，每一部位反复推擦10-20次。在推擦中反复浸洗毛巾，以保持一定的低温及湿度。冷水擦身可以消耗大部分热能，而热能是身体内的糖、脂肪所转化，故消耗热能，即是消耗糖和脂肪，促进糖和脂肪代谢，起到减肥和调肤美颜的作用。
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