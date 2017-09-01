如何通过吃来度过平台期

核心提示：很多人发现，减肥到了一点阶段就很难瘦下去，怎么努力都不行，这就是减肥的平台期，那么该如何度过这段时期呢？
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每个尝试减肥的人无论什么方式都应该经历过平台期，明明是按照之前的方式进行，体重却一直停在相同的数字上不增不减，今天整理了几个突破平台期的方法，希望大家再接再厉，不受平台期影响信心！
平台期是什么
大家普遍还是通过自行饮食管理加上运动开始减肥的，不过这样在没有营养师干预的方式持续一个月之后，体重很容易开始不再下降。因为身体所摄入的热量和消耗的热量达到相对平衡的状态，而且因为身体摄入的热量减少，身体为了维持正常的生理运作，身体会自行做出调整，称为人体保护机制，而这个过程容易导致平台期。平台期发生的时间点大概会在你减掉体重5%-10%之间的时候身体就会自行调整，持续时间大概是两周到一个月。
平台期怎么突破
调整饮食
恢复均衡的正常饮食，节食只会更降低代谢；
保证食物中的优质蛋白质摄入，如瘦肉、蛋类、奶类等；
摄入维生素B族丰富的粗粮、奶类、豆豉、菌菇等，有利于提高代谢。
调整运动
更换运动项目，尝试新鲜的运动类型给身体不同的刺激；
增加力量训练，如每周做3次15-20分钟的轻器械练习；
调整运动的侧重点，以增肌运动来提高整体的代谢水平。
摄取坚果类食物
平台期是因为身体发出热量不足的信号，而摄取营养丰富且拥有优质油脂的坚果可以让大脑接受到饱足的信号，从而解除身体热量不足的信号。是平台期可以适量摄入的好零食，但是建议一天不超过30g。
变换运动环境和方式
当身体习惯一件事情，例如同一种类食物，同一种运动，就很容易让减肥的效果变慢，所以遭遇平台期的时候，可以选择变换食物，变换运动的种类，地点，对于身体也会有不同的刺激。
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