停止训练，肌肉会变脂肪吗？

核心提示：很多人都认为，运动停止一段时间后，肌肉就会变成肥肉，这个到底是不是真的呢？跟着小编往下看。
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从生理学角度来讲，肌肉永远不会变成脂肪，脂肪也永远不会变成肌肉。
一些健身者或运动员在停止训练后，脂肪的确会增长，尤其是足球运动员和举重运动员。在训练时期，由于较高的热量消耗，他们的食欲也会相应增长。不幸的是，当他们停止训练后，食欲却没有丝毫降低。此时，身体的热量消耗大幅减少，如果不相应地调整饮食计划，每天摄入的热量势必会大于消耗的热量，导致脂肪堆积。
当你停止训练后，只要相应地调整饮食，减少热量（食物）摄入，脂肪就不会过分堆积。当然，缺少了力量训练的刺激，肌肉也会逐渐流失。
正常情况下，肌肉的基础代谢率是脂肪的3倍，也就是说，同样80kg的人，体脂比15%与体脂比25%的人来说每天要摄入更多的物质才可以维持身体的代谢平衡。但基于上帝的神奇创造，人体会自己掌握这种平衡，如果你不是必须经常用到肌肉（干体力活），或者通过运动来刺激和达到维持、增加肌肉的效果，身体会逐渐分解你的日常生活所不需要的肌肉并增加脂肪的储备量，以让你吃的更少就能活下去。
如何避免这种问题的出现？织梦内容管理系统
力量训练（Strength Training）是一种利用阻力，引起肌肉收缩，从而促进肌肉力量、（无氧）耐力和围度增长的体育运动。根据是否负重，可以将力量训练分为徒手训练和负重训练。
徒手训练是以自身体重作为阻力的力量训练，例如俯卧撑、引体向上和仰卧起坐；负重训练主要利用杠铃、哑铃等负重器械，促进肌肉力量和围度的增长。 内容来自dedecms
根据训练目标，力量训练可以分为三大板块：增肌（增加肌肉围度）、减脂（促进脂肪燃烧）和增力（提升肌肉力量）。一些健身者想通过力量训练提高肌肉力量和肌肉围度；一些健身者想通过力量训练促进脂肪燃烧，塑造优美的肌肉线条；还有一些健身者想通过力量训练提高运动水平和比赛成绩。
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