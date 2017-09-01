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你跑步多久能瘦下来

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2017-09-0539健康网nanako
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核心提示：很多使用跑步减肥的人，都有一个疑问，到底要跑多久才能瘦下去呢？今天小编带大家具体了解下。

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　　很多使用跑步减肥的人，都有一个疑问，到底要跑多久才能瘦下去呢？今天小编带大家具体了解下。

　　

　　跑步要多久才能减肥？

　　不少人以为跑步时间到达20、30分钟后，身体才开始消耗脂肪来制造能量。但其实身体选择消耗哪种“燃料”并非由运动时间来决定的，而是取决于运动强度，也就是跑步的速度。

　　在低速时，身体会燃烧脂肪；高速时则燃烧糖分。因此，跑得太快，身体只会运用糖分，减不了肥；但太慢的话，虽然能够不断消耗脂肪，可惜速度有限，恐怕就算跑了很长时间也得不到明显减肥效果。

　　

　　跑步减肥的最佳时间？

　　在适合自己的时间跑步最好。喜欢早晨跑步的人可以在去公司上班前，而偏爱夜晚跑步的人则可以在回家之后。

　　比选择什么时候跑步更重要的问题是：既不要在空腹时也不要在满腹(吃饱饭)的时候跑步。空腹的话会使不上力气，满腹则会由于血液的消化管集中，剧烈运动会对健康不利。最佳时间是在饭后2到3小时。

　　在清晨等空腹状态跑步时，最好提前30分钟左右饮用一些帮助消化和补充体力的运动型饮料或者可以吃根香蕉。

　　

　　跑步小建议：

　　1.擅于利用手机运动软件，提升运动效果体验。

　　为什么说用这个软件有必要？

　　因为软件可以随时记录你的运动轨迹、距离、配速，时长和心率，像咕咚这款软件就是每隔1公里会有美眉报数：您已经跑步1公里，用时??分??秒。现在有的朋友搭配手环一起用，也是可以的。

　　其实，我们都知道每天每个人每次的跑步都是孤独的，枯燥的，我们跑着跑着会容易疲惫，注意力分散，久而久之也会失去运动乐趣。但是一旦当你跑步有了手机软件记录，就有了一种运动体验快感。你会知道每次自己的跑步状态，知道自己今天是进步了还是退步了。让每个人在跑步中能作为主体被关注，便有了成就获得感，继而激发对运动的积极性。

　　2.不要刻意节食，注重饮食规律与种类

　　很多人说晚上不吃饭，吃一个苹果，减肥的效果很好，然并卵。人每天要摄取一定的热量才能保障每日生活动力所需。一日三餐其实不需要餐餐粗茶淡饭和水果当家，只要合理搭配饮食，少吃多餐。

　　当然，肯德基，麦当劳，必胜客，傣妹，海底捞自然要少去，你不想减肥的就当我没说这句话。

　　日常要饮食荤素搭配均匀，个人配餐建议早餐以清淡为主，中餐可以搭配2素1荤，晚餐1素1荤或者全素即可。

　　吃饭就像睡觉，也有生物钟，你每天也要固定吃饭生物钟，到点吃饭，否则胃肠功能会紊乱，反而适得其反。

　　3.把运动当作日常必备技能

　　21世纪，最初人们的日常必备技能是会电脑，会驾驶。那么，现在，是什么？打王者？？额，好吧，其实还有一项技能，那就是运动！

　　想想看，如果你把每天的健身，跑步当成上班使用的office，路上开车一样的必备技能，是不是就更能熟练运用和产生心理认可？别把运动当成负担，换种思维，让他变成你长线投资品，让他的效益像滚雪球，越来越来大。

　　期待各位能在跑步中挖掘更好的自己！

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