运动后到底该不该吃东西

核心提示：还在拼命跑步减肥吗？还在挣扎这没有什么效果吗？今天小编给你推荐的20分钟燃脂训练，比跑步效果好很多哦。

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跑步可以燃脂，但是能燃脂的训练还有很多，下边给你一个20分钟的燃脂训练，效果是跑步的两倍，别怀疑，你需要的就是让满身懒惰的脂肪甩起来。

徒手深蹲

毎组包含18-20次动作。别觉得简单，我们要求的是20秒内18~20次完美深蹲，组间休息10秒。毎组包含18-20次动作。

俯卧撑

俯卧撑主要锻炼上肢、腰部及腹部的肌肉，尤其是胸肌。是很简单易行却十分有效的力量训练手段。初学者练习俯卧撑可以进行两组，每组15到20下；有一定基础的运动者则可做3组，每组20下；高水平人士可以尝试4组30到50下的俯卧撑锻炼。

仰卧起坐

练仰卧起坐，速度要因人而异。最初可以尝试一分钟做5次，此后慢慢增加，直至达到50次左右。注意用腹肌的力量控制，而不是肩膀脖子手臂的力量。

30岁以下的女性，很多是出于防止妇科病的目的练习的，这时频率最好控制在每分钟60～70个，随年龄的增加而递减，50岁以上的一分钟做25个就可以了。对于那些有一定健身基础的练习者，更多的是想通过练习达到增强腹部力量的目的，这样要保证一分钟做60次左右。

以上三个动作做完一轮为一个循环，重复几个循环，做够20分钟。

运动建议

会对你进行这个计划有帮助

1.注意力放在强度上，而不是时间！

这与你进行多长时间运动无关，而是与你是否尽全力有关，不要让你的运动只是走走过场！

2.对自己狠一点，别刚感觉到累就选择放弃！

当你完成这个训练后，问问自己，整个过程中有没感觉很困难？有没有逼迫自己？

3.还记得和自己竞争么？给它添加一些趣味性！

一个好的训练时会让你始终保持一个趣味性，挑战性，那么不妨在这20分钟里，自己心里默默记录一下一共做了多少轮，这个数字就是你下一次将要突破的数字！

4.如果可以，每周3次

放开你的音乐目录，可能的话让音乐大一点吧，利用好手机的定时器，设定好时间，热身2-3分钟后尽情体会运动的快乐。