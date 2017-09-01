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一天生吃两根苦瓜真的可以减肥吗

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2017-09-3039健康网
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核心提示：苦瓜有很好的养生保健功效与作用，味道奇特的苦瓜还是有不少人爱吃。

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　　一天生吃两根苦瓜真的可以减肥吗？生吃苦瓜有什么好处和坏处？一起来看看吧！

　　一天生吃两根苦瓜真的可以减肥吗

　　苦瓜味道虽然独特，但不可否认的是苦瓜的养生保健功效确实好，苦瓜还有清脂降火的作用哦！之前有网友分享苦瓜减肥食谱，一天生吃两根苦瓜真的可以减肥吗？

　　实践过的人是这样说的：

　　说说苦瓜减肥吧，我也使用过，我的朋友也有用过的，效果真的不错，特别现在是夏天适合吃苦瓜，可以清脂降火，其实生吃苦瓜是很痛苦的，你就算忍了，为了瘦，忍不了多久，相信我，我快吃死了！

　　可以把苦瓜切成片，料熟了，然后拌上低糖蜂蜜或者其他一般蜂蜜吃，这样还能长期承受，或者清炒，少放油，吃起来味道也不错。都比干生吃能承受啊！

　　这样坚持大概一个月能瘦10斤左右

　　苦瓜减肥是不错，可是你要是肉很紧实的，就是说你的肉很结实，这样其实比较麻烦，就需要同时配合上运动，这样还是很可以的。

　　苦瓜减肥食谱

　　生吃苦瓜

　　保证每天三根左右的苦瓜，洗干净生吃效果最佳，虽然很难吃，但是减肥效果巨好，还能排毒美颜，俗话说，吃得苦中苦，方为人上人，减肥的亲加油吧！

　　苦瓜绿茶

　　每天用新鲜苦瓜切成薄片和绿茶一起泡茶喝，一条苦瓜可分做五、六天泡完，切好后的苦瓜用小保鲜袋装起放进冰箱里，绿茶的份量就是你平时泡茶所用的那么多 此方法见效极快，尤其对男士的啤酒肚有特效。

　　喝苦瓜茶

　　苦瓜中含多种矿物质和维生素，长期喝苦瓜茶能够延年益寿，增强身体的抵抗力。中国中医学认为苦瓜性寒味苦，对心、肺、胃具有清凉解渴、养颜美容，促进新陈代谢等功效。

　　苦瓜油菜

　　材料：苦瓜60克、油菜40克、菠萝60克、蜂蜜适量。

　　制作方法：将苦瓜洗净，去籽，切成块；油菜洗干净，切段，菠萝去皮切块。将苦瓜、油菜和菠萝放入搅拌机中打汁，再加入蜂蜜搅拌均匀即可饮用。

　　功效：祛痘消炎瘦身。

　　苦瓜菠萝苹果汁

　　材料：苦瓜1根、菠萝1个、青苹果1个、蜂蜜适量

　　制作方法： 苦瓜洗干净，切开，去籽切大块；菠萝去皮，切成大块；青苹果洗干净，切开去籽切大块；将苦瓜、菠萝、青苹果、一起放入果汁机中、加一杯矿泉水粉碎榨汁、倒出淋上蜂蜜搅拌均匀、倒入杯中即可饮用。

　　功效：菠萝减肥的秘密能有效帮助消化吸收，有效地酸解脂肪，苹果汁含有丰富的纤维，有助清理肠胃，顺便排毒。三者配和可达到很好的瘦身效果。

　　体质偏寒的MM，建议姜糖膏苦瓜粉一起喝。体质寒的MM新陈代谢慢单喝苦瓜汁减肥效果也慢，配合姜糖膏每天经常喝会让你身体从内暖，有助于加快新陈代谢。减肥效果也会吸收快，既调理身体也健康减肥。

　　生吃苦瓜的好处和坏处

　　坏处：

　　从苦瓜的属性来看。苦瓜性寒，因此虽然苦瓜功效很多，但也有毒副作用，脾胃虚寒者不宜食用。苦瓜含奎宁，会刺激子宫收缩，引起流产，孕妇慎食！

　　好处：

　　食疗价值：

　　苦瓜气味苦、无毒、性寒，入心、肝、脾、肺经具有清暑解渴、降血压、血脂。

　　主治中暑、暑热烦渴、暑疖、痱子过多、痢疾、疮肿、结膜炎、目赤肿痛、痈肿丹毒、烧烫伤、少尿等病症。另外，苦瓜的维生素C含量很高，具有预防坏血病、保护细胞膜、防止动脉粥样硬化、提高机体应激能力、保护心脏等作用苦瓜里面含有一种成分，可以有效抑制正常一包的癌变和促进特变细胞的复原，具有一定的抗癌作用，而且还具备有降血脂和血压的特点。不仅如此，苦瓜还有预防骨质疏松、调节内分泌、抗氧化等作用，同时进一步提高人体抵抗力，提高身体里面的反应机制。

　　降血糖作用：

　　苦瓜提取类黄酮物质与桑叶提取物脱氧野尻霉素结合形成一种新物质——洗胰清糖素(cics)，具有降血糖、血脂、抗炎等作用。苦瓜的新鲜汁液，含有苦瓜甙和类似胰岛素的物质，具有良好的降血糖作用，是糖尿病患者的理想食品。

　　果实中含有丰富的蛋白质、糖、矿物质及各种维生素等。特别是维生素C含量尤为突出，为黄瓜的14倍，冬瓜的5倍，番茄的7倍。据分析，每100克鲜果含碳水化合物3克，蛋白质0.9克，脂肪0.2克，钙18毫克，磷29毫克，维生素C为84毫克。此外，还含有铁、维生素A、B和无机盐等。苦瓜含有的特殊糖甙，味苦性寒，能刺激唾液及胃液分泌，可促进食欲，帮助消化。此外，还具有解毒等功效，深受广大群众的喜爱。

　　苦瓜蛋白质成分及大量维生素C能提高机体的免疫功能，使免疫细胞具有杀灭癌细胞的作用;苦瓜汁含有某种蛋白成分，能加强巨噬能力，临床上对淋巴肉瘤和白血病有效;从苦瓜籽中提炼出的胰蛋白酶抑制剂，可以抑制癌细胞所分泌出来的蛋白酶，阻止恶性肿瘤生长。

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