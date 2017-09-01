红薯能减肥、抗癌，但吃法却很多人都做错！赶紧来学学

核心提示：红薯听上去是淀粉食物，但其实吃红薯也有助于减肥哦！红薯是蒸的好还是煮的好？红薯怎么吃减肥效果最好？生吃的减肥效果怎么样呢？

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不少人印象中红薯是长胖的食物，但其实红薯是很好的减肥食物哦！韩国有女明星就是靠红薯减肥法成功瘦身的。那么红薯是蒸的好还是煮的好？红薯怎么吃减肥？



红薯的功效与作用

1、减肥。吃红薯会不会使人发胖。根据科学研究，吃红薯是不会使人发胖的，相反红薯还是一种理想的减肥食品。它的含热量非常低，比一般米饭低得多，所以吃了之后不必担心会发胖，反而可起到减肥作用。红薯中还含有一种类似雌性激素的物质，对保护人体皮肤，延缓衰老有一定的作用。因此，国外许多女性把红薯当作驻颜美容食品。

2、抗癌。饮食中最具有抗癌作用的营养物质是β－胡萝卜素(维生素A前体)、维生素C和叶酸，而在红薯中三者含量都比较丰富。一个小红薯(约2两重)可提供2倍量的人体每天所需维生素A、三分之一量的每天所需维生素C和约50微克的叶酸；其中膳食纤维的含量高于一碗燕麦粥。常吃红薯有助于维持人体的正常叶酸水平，体内叶酸含量过低会增加得癌症的风险。红薯中高含量的膳食纤维有促进胃肠蠕动、预防便秘和结肠直肠癌的作用。

3、有益心脏。红薯富含钾、β－胡萝卜素、叶酸、维生素C和维生素B6，这5种成分均有助于预防心血管疾病。钾有助于人体细胞液体和电解质平衡，维持正常血压和心脏功能。

β－胡萝卜素和维生素C有抗脂质氧化、预防动脉粥样硬化的作用。补充叶酸和维生素B6有助于降低血液中高半胱氨酸水平，后者可损伤动脉血管，是心血管疾病的独立危险因素。

4、调节血糖。红薯中所含的膳食纤维，对促进肠道蠕动和防止便秘非常有益，还可以延缓餐后血糖的升高。红薯中的硒元素，可以起到辅助调节血糖的作用。

5、抗糖尿病作用。日本的研究人员发现糖尿病肥胖大鼠在进食白皮红薯4周、6周后血液中胰岛素水平分别降低了26%、60%；并发现红薯可有效抑制糖尿病肥胖大鼠口服葡萄糖后血糖水平的升高；进食红薯也可以降低糖尿病大鼠甘油三酯和游离脂肪酸的水平。

红薯怎么吃减肥效果最好

一、红薯粥

材料：新鲜红薯250克，大米100克。

烹调步骤：将红薯(以红皮黄心者为最好)洗净，连皮切成小块，加水与米同煮稀粥即成。





二、麦仁红薯汤

材料：新鲜红薯250克，麦仁100克。

烹调步骤：一小碗麦仁隔夜泡好，麦仁的表皮很硬，要泡得久一些；

将泡好的麦仁放入压力锅，也可以先蒸来了煮，压力锅来得快，不过也得加多多的水，大火20分钟；

沸腾后就可以加入红薯块，三两分钟就好；

出锅前加入适量冰糖，开锅的时候麦仁的香甜味扑鼻而来。

三、红薯泥

材料：红薯500克，猪油25克。

烹调步骤：选红心红薯洗净、去皮，上笼蒸或煮熟，取出压成泥；

锅内下油烧热、放入苕泥，翻炒至水汽将干时，再加油继续炒至苕泥呈鱼子状时，快速炒匀即成。

四、咸味红薯饭

材料：红薯1斤、米半斤、葱屑2大匙、油1匙、盐1/2大匙。





烹调步骤：红薯洗净、切成块状，沥干水份；

在炒锅里加入油，把红薯放在锅里翻炒至香加入盐；

再加入适当的水，然后把米饭倒在红薯上，小火焖熟即可。

五、红薯芝麻浓汤

材料：红薯1斤、洋葱(切薄片)1/4个、高汤400毫升、牛奶100毫升、油1/2大匙、盐、胡椒各少许、黑芝麻适量。

烹调步骤：

1、把红薯去皮，切成3厘米的长条放入水中；

2、将黄油放入锅中，放下洋葱用中火炒软，加入红薯，炒至半透明；

3、加入高汤，用微弱的中火煮，等红薯一变软，取出一小部分作装饰用，将剩下的放入容器中捣碎，加入牛奶、盐和胡椒；

4、倒入器皿中，放上装饰用的红薯和黑芝麻。

吃红薯的注意事项

正确吃红薯也有讲究，一是要注意一定要蒸熟煮透。因为红薯中淀粉的细胞膜不经高温破坏，难以消化。再者，红薯中的气化酶不经高温破坏，吃后会产生不适感。二是要注意，食用红薯过量或不合理时，会引起腹胀、烧心、泛酸、胃疼等。所以食用不宜过量，中医诊断中的湿阻脾胃、气滞食积者应慎食。

红薯的不足之处，是缺少蛋白质和脂质，但是今天人们生活富裕了，已经不再把红薯作为主食，它缺少的营养物质完全可以通过其它膳食加以补充。比如，把牛奶和红薯同时食用，因为牛奶中含有丰富的蛋白质和脂肪成分。