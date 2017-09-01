无用的健身方式 你知道吗

核心提示：对于健康对于身材的追求，让越来越多的人走上了健身的道路，但是有很多人努力了很久依然没有效果，到底怎么回事呢？
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无用的健身方式，为什么会有这种情况的出现，今天小编就告诉大家到底是为什么？
无明确目标及计划
无论做什麽事都要有明确的目标和计划，锻炼身体也不例外。在开始制定个人训练计划前，一定要先弄清楚一个问题：你这个阶段运动要达到什么目的？是减肥瘦身、还是健美增肌、抑或是增加力量，确定好了阶段的训练目标才能制定适合自己的训练计划。
空腹健身
许多小仙女因为赶时间，或者追求一蹴而就的快速减肥，会选择空腹运动，以为在不吃饭控制热量的基础上又通过运动来消耗体内热量一定瘦的快，殊不知这样会适得其反！
空腹锻炼会导致头晕眼花，甚至呕吐，出现“运动性低血糖”，增加意外伤害的几率。运动前半小时可以吃一点容易消化的东西，如香蕉、葡萄干、含高碳水化合物的运动饮料等，这样可以保证运动的锻炼效果，而且不会因为低血糖而产生不适。不要吃脂肪和蛋白质类等不易消化的食物。
运动前不热身
运动之前除了“吃”，“练”也很重要。热身运动是指在正式运动前，用短时间、低强度的动作，让正式运动时将要使用的肌肉群先行收缩活动一番。以提高局部和全身的温度以及血液循环，并且使体内的各种系统能逐渐适应即将面临较激烈的运动，来预防运动伤害的发生。
不热身就直接进入高强度的有氧训练，这样很容易造成肌肉损伤，而且会更容易疲劳不利于保证训练质量。
健身时饮水不当
有的人口渴时要么咕咚咕咚大灌一气，或者口干舌燥坚持忍着都是不对的。饮水不仅能补充水分，还能保证你的身体在训练后得到有效恢复。只要你感觉特别口渴时，就说明你身体已经长时间缺水了。即使在运动过程中也可以适当补水，以防体力不支。现在明白运动达人为何人手一个大瓶子了吧。
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