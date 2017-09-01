减脂到了厌倦期怎么办呢

核心提示：很多人减脂到了一定时期就会出现懈怠的情绪，不愿意动，愿意吃东西，这个时候到底该怎么办呢？

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减肥如果到了倦怠期，不想动的时候就给自己放放假吧，但还是必须要注意三点：

一、虽然说到了倦怠期可以不懂，但也不能多吃，在饮食方面一定要控制好，这样才不会让之前减肥的成果付之流水；

二、在停止运动的时间里，也要尽快帮助自己找回原来减肥时候的状态，别让这个悠闲假期太长；

三、大的运动不进行，但平常也要刻意的去增加一些日常减肥小动作，增加自己体能的消耗。比如多点扫地、拖地，在扫地、拖地的同时加大动作幅度和动作速度；外出时，能走楼梯的时候，就尽量走楼梯，不要动不动就只坐电梯的；能站着的时候就不要坐着，很多人吃完晚饭，就坐在看电视，这个时候最好就是站一下，站着看电视都比坐着好。

减脂厌倦期是正常现象，每个人在运动减肥过程中都会出现厌倦期，只是时间长短不同而已，有的人只有一周，有的人却长达几个月。

运动形式更新

换一下运动形式，减少锻炼枯燥程度，不要每天都做同一种运动。换一种有氧器材锻炼，或者选择健身房里另外一块地方锻炼。

比如前三个星期可能做力量型的训练，接下来的三个星期开始高耐力的训练或者简单动作的训练，让身体接触到变化的训练内容，不让它有疲倦的反应。

注重训练之外的减脂细节

减脂的过程是由于“三分练七分吃”组成的。很多减脂的妹纸们过分地注重训练本身，而忽视了作息与饮食。良好的作息与科学的饮食可是让训练见效必不可少的环节，少了哪一个都不行。

可以适当缩短运动时间，增加训练后的恢复，晚上十一点之前一定要睡觉，保证睡眠质量。手动DIY减脂健身餐可以增加不少减脂乐趣，水果，粗粮，杂粮，蔬菜，鸡胸肉和牛肉，藜麦，等等食材交错搭配都可以做出健身餐来。

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