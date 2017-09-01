核心提示：很多人听说过减肥就是要少吃多餐，这种方法真的有效吗？跟着小编往下看。

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想通过少食多餐减肥法来控制饮食摄入量，可是总觉得吃不饱，感觉一天都在吃吃吃，这方法真的管用吗？

我们的身体每天消耗热量的公式为：

TEE=BMR+NEAT+EAT+TEF

其中，TEE 为消耗总量，BMR 为基础代谢，NEAT 为非运动消耗，EAT 为运动消耗，而TEF，则是身体消化食物所需要的热量，一般占到日常摄入的10%~ 15% 左右。TEF 的数值，除了受食物种类及纤维含量的影响，是不是也受到进食次数的影响呢？有研究表明了在摄入同样食物内容的情况下，身体消化食物所消耗的热量，和餐数并没有关系。

总热量的摄入才是减肥的关键

最近，英国科学家开展了一项小型研究，将两种节食方法进行了对比。在实验中，一些女性被要求在某一天中吃5顿饭，而在另一天只按正常的饮食时间吃了2顿饭，但是这两天中她们所摄入的总热量是一样的，结果她们消耗的热量也是一样的。

参与了该研究的说，尽管民间盛传少吃多餐能加速新陈代谢，但事实似乎并非如此。无论你一天吃2顿还是5顿，只要所摄入的热量一样，消耗的能量也就一样，少吃多餐的方法根本不能减肥。

这项实验结论说明，减肥者采取的具体节食方法并不重要，想要减肥的人可以随意选择自己喜欢的饮食方式，关键是要把每天摄入的总热量降下来，只有减少热量摄入，才能减肥。

少食多餐是否有积极的作用？

也许有人会问，为什么健美运动员一天要吃 6、7 餐呢？一个主要原因是，健美运动员的能量摄入远远高于正常人（哪怕在减脂期，一天 3000+ 卡路里也是很常见的），这么多食物分在多餐里，可以减轻肠胃负担；另外，高负荷的训练需要健美运动员保持一定的血糖水平，也是少食多餐的另一个好处。

坚持自己的饮食习惯就好

新研究的结果发现少吃多餐的人往往会低估自己所摄入的热量。虽然研究者还不能确定一天吃几餐对减肥最好，但是进餐次数较少的话，肥胖者可以更好地控制胆固醇水平。但是赞成让减肥者继续遵循自己已经习惯的饮食方法，认为改变饮食方法会影响人体激素，可能让人感觉更加饥饿。建议应该做的是坚持之前的做法，然后降低热量摄入。

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