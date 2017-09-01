核心提示：很多人听说过减肥就是要少吃多餐，这种方法真的有效吗？跟着小编往下看。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：很多粉丝经常看后想再去学习已经找不到网页，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“成功故事”就可以查看和收藏39减肥达人的健康减肥经验，还可以获得免费的饮食运动方案哦！
想通过少食多餐减肥法来控制饮食摄入量，可是总觉得吃不饱，感觉一天都在吃吃吃，这方法真的管用吗？
我们的身体每天消耗热量的公式为：
TEE=BMR+NEAT+EAT+TEF
其中，TEE 为消耗总量，BMR 为基础代谢，NEAT 为非运动消耗，EAT 为运动消耗，而TEF，则是身体消化食物所需要的热量，一般占到日常摄入的10%~ 15% 左右。TEF 的数值，除了受食物种类及纤维含量的影响，是不是也受到进食次数的影响呢？有研究表明了在摄入同样食物内容的情况下，身体消化食物所消耗的热量，和餐数并没有关系。
总热量的摄入才是减肥的关键
最近，英国科学家开展了一项小型研究，将两种节食方法进行了对比。在实验中，一些女性被要求在某一天中吃5顿饭，而在另一天只按正常的饮食时间吃了2顿饭，但是这两天中她们所摄入的总热量是一样的，结果她们消耗的热量也是一样的。
参与了该研究的说，尽管民间盛传少吃多餐能加速新陈代谢，但事实似乎并非如此。无论你一天吃2顿还是5顿，只要所摄入的热量一样，消耗的能量也就一样，少吃多餐的方法根本不能减肥。
这项实验结论说明，减肥者采取的具体节食方法并不重要，想要减肥的人可以随意选择自己喜欢的饮食方式，关键是要把每天摄入的总热量降下来，只有减少热量摄入，才能减肥。
少食多餐是否有积极的作用？
也许有人会问，为什么健美运动员一天要吃 6、7 餐呢？一个主要原因是，健美运动员的能量摄入远远高于正常人（哪怕在减脂期，一天 3000+ 卡路里也是很常见的），这么多食物分在多餐里，可以减轻肠胃负担；另外，高负荷的训练需要健美运动员保持一定的血糖水平，也是少食多餐的另一个好处。
坚持自己的饮食习惯就好
新研究的结果发现少吃多餐的人往往会低估自己所摄入的热量。虽然研究者还不能确定一天吃几餐对减肥最好，但是进餐次数较少的话，肥胖者可以更好地控制胆固醇水平。但是赞成让减肥者继续遵循自己已经习惯的饮食方法，认为改变饮食方法会影响人体激素，可能让人感觉更加饥饿。建议应该做的是坚持之前的做法，然后降低热量摄入。
【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】
想要健康瘦下来吗？想获得月减8斤的减肥方案？
关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“21天”，九姑娘马上送给你！
我是从小一直胖到大的，之前算是微胖，真正胖到一发不可收拾的时...向TA取经
去年的4月15日，我做出了人生中最重要的决定之一：减肥。胖的时候...向TA取经
我想我经历过胖子所有经历过的事情吧。初中的时候，我的体重就有...向TA取经
其实，我是这样胖起来的。高三的时候，由于是走读，迫于高考压力...向TA取经
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
有的时候减肥不成功并不是因为吃太多或者运动太少，可能只是你没有找对适合自己的减肥方法！详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]