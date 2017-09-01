为什么瘦不下来 几个会胖的习惯你要知道

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看着别人减肥好容易啊~看看自己，怎么那么难啊！最大的原因就是你养成了“发胖习惯”，“肥胖习惯”就是不知不觉养成导致自己发胖的想法和行动，以下小编就带你认识自己的“发胖习惯“。

5 ~ 10 分钟就吃完一餐

进食速度快 = 没有充分咀嚼。进食速度快的话，为了消化会优先使用酵素，导致能帮助代谢的酵素作用减弱，最后容易发胖~吃一口要咀嚼30 ~ 50次

拒绝蛋白质

你一定已经听了很多次 水果和蔬菜确实热量非常低，对你也有好处，但是缺乏蛋白质就意味着你会特别饥饿。如果你是素食主义者，那么试试用高蛋白谷物、豆类、豆腐以及奶酪来补充蛋白质也可以。

喜欢浓郁的口味

无论吃什么都要淋上酱油或浓郁酱汁的人要注意了~过量摄取盐分会导致水肿，这是发胖的根源。

站着吃东西

有时候一赶时间，就会站在冰箱旁或边走边吃东西，但这样并不能帮你储存体力，用餐时间还是专心饮食，才能真正吸收食物的营养。

没有保持心情愉快

过多的压力也会造成体重不下降，然后更会想吃甜食，记得让自己有休閒活动保持心情畅通。

吃过多低卡食物

有些食物因为提倡是低卡，自己反而会卸下戒备而大吃一通，积少成多反而体重也无法下降，另外有些时候低卡食物会有一些其他添加物来补足被拿掉的那部份，反而吃多了也不好。

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