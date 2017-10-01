这两个指标没弄懂，运动再剧烈也很难瘦

核心提示：减肥增肌，很多人都想通过这两种方式练成完美身材，在这其中有两个数字大家必须知道。
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如果你是一名想要稳定增肌或是减脂的人，应该每天都在与卡路里计算度过，这些数字都关乎于每日的基础代谢以及消耗能量两个数字。
基础代谢率（BMR）
是指人体在清醒而又极端安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。
基础代谢率对减肥有非常大的影响，每天适量的运动有助于提高身体的基础代谢率，而节食(极端是绝食)会降低人的基础代谢率。通过性别，年龄，身高和体重能粗略计算基础代谢率。
基础代谢率怎么计算？
为了计算出一套〝接近真实〞的 BMR，专家在研究中设定了固定的环境因素，每天的作息几乎相同的人身上，套出了一套公式，名为 Mifflin-St. Jror 等式，在1990正式发表出来，他比以往的 BMR 计算更加真实，并且到现在还在沿用。
怎么计算？
很简单，我们回到小学数学吧：
男人
基础代谢率 ＝ 10 x 【体重KG】 + 6.25 x 【身高cm】 – 5 x 【年纪】 + 5
女人
基础代谢率 ＝ 10 x 【体重KG】 + 6.25 x 【身高cm】 – 5 x 【年纪】 -161
每日消耗热量是什么？
每日消耗热量英文是 TDEE，也就是「每天总消耗的能量」。基础代谢率是你每天静止休息时所消耗的能量，但你我每天不是卧床就能生活，为了打拼都要动起来，甚至你骑脚踏车上课／走到三楼教室／上课打瞌睡等等都在消耗你的热量！
一天消耗多少卡路里才能减肥
一般来说，要想减肥，必须保持你每天消耗的热量要大于你摄入的热量就可以了。
具体分析：
1、减肥的基本原理就是消耗的能量大于摄入的能量，所以在控制饮食的基础上增加运动消耗，就可以减肥。
2、但是，消耗热量大于摄入热量不等于瘦，不是意味着消耗的大于摄入的你就一定可以瘦的。
建议：
1、最正确的应该是消耗的热量大于摄入热量，但摄入热量还必须大于基础代谢。若摄入热量还低于基础代谢，连维持基本生存都有困难谈何减肥。
2、其实，减肥并不是光靠消耗能量或卡路里就可以的，我们必须控制总热量。要想减肥最好每天总热量在2000以下，1500是比较健康的卡路里摄入，再配合适量运动就好了。
3、只是，减肥期间每天也不要摄入的卡路里过低，最好不要少于1200卡，尤其是不能低于基础代谢，长此以往会危及生命的。再说，保持减肥期间营养的均衡才是正确健康的减肥打开方式。
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