国庆回家如何才能不变胖？送你一份减肥饮食手册

核心提示：十一马上到了，各种聚会接踵而来，努力这么久的减肥事业又要接受挑战。
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聚会不担心发胖，窍门在哪里？接着往下看。
1.酒的选择
聚会期间喝酒助兴是一定少不了的。但是很多的酒类都是高热量和高糖的。
建议在聚会的时候避免啤酒，多选择一些无糖的白酒或者红酒。这样就可以避免了糖和热量的摄入，可以有效的抑制变胖。
2.食物的选择
餐前要吃多一些蔬菜和水果，增强饱腹感，防止食用过量。
要避免食用高热量高糖的食物，尤其是油腻的食物和主食等。
还要注意吃东西的速度，吃的时候要充分的咀嚼，这样可以帮助消化，也可以增强饱腹感。
3.多喝绿茶
绿茶中含有芳香族化合物可以溶解脂肪，儿茶酚可以提高新陈代谢，促进脂肪的燃烧。
另外绿茶可以温暖内脏，提高基础代谢的速度，加速脂肪的燃烧。
既然是期待的或者躲不掉的聚会，那就开心的去参加吧，只要多注意，也不会发胖哦。
4.吃饭要细嚼慢咽
人的饱腹感是由大脑感知后才会产生的。这里小编必须和大家分清肚子饱和大脑饱两个概念。当人的肚子饱了，就会发出信号告知大脑。当大脑感知到“饱”的信息后，人们就会产生饱腹感，就会停止进食。但是，消息的传递是需要时间的。大脑感知到“饱”的信息，一般需要经过20分钟。建议吃饭时候细嚼慢咽，每一口咀嚼23次以上，吃一顿饭的时间药多于20分钟。
5.饭后少吃零食
在饭局的后面大家会吃着小零食或甜点一起聊天，这些零食糖分和油脂都不少，稍稍不注意就会导致热量摄入过量。建议饭后少吃零食，如果要吃可以吃一些水果。
6.饭后喝茶解腻
茶是解油腻的好帮手。饭局大鱼大肉十分油腻，在饭后喝些茶水能够解腻，还可以促进代谢，有助脂肪燃烧。
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