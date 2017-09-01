吃对才能减肥！一日三餐这么吃，一个月让你瘦下来！

核心提示：三分练，七分吃，可见吃真的很重要，那么在减肥和健身的过程中怎么吃才对呢？
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很多人对减脂餐的偏见，大多从极端减肥者身上得来，觉得减脂餐，就是清水煮肉、煮菜、煮一切，只要你减肥，吃的东西一定要水煮，减肥是个长时间的过程，没必要对自己这么狠，把食物的处理方式，做的比水煮复杂一点，就可以吃的色香味俱全。
减脂的生理机制：
理论上每天为身体造成热量亏损，即消耗大于摄入就能减脂。脂肪的堆积很大程度是由于营养过剩导致，常说有了成功的饮食，减脂就成功了90%。
当身体摄入不足以支持每天的消耗，脂肪就会由脂肪酶将脂肪分解成脂肪酸，然后脂肪酸氧化为能量填补消耗空缺，最终转化为二氧化碳和水。
吃多少很重要，但有另一个因素也很重要，三大能源物质的比例，所以，先来了解这三大能源物质。
一、碳水化合物（糖）
碳水化合物是人体最重要的能源物质，土豆、红薯、面食、米饭、玉米、方便面、含糖饮料等都属于碳水化合物，大部分素食的主要成分都是碳水化合物物。
二、蛋白质
蛋白质是人体组织更新和修补的主要原料，但它不是人体的主要供能物质，在身体严重缺糖时，蛋白质供能也只占总消耗的15~18%。鱼肉、鸡胸肉、家禽去皮肉、牛肉、猪瘦肉、鸡蛋、牛奶主要成分都是蛋白质；另外，少量植物也含有大量植物蛋白，例如大豆。
成人维持生理需要，每天每公斤体重最低应摄入0.8克蛋白质。
三、脂类
和碳水化合物和蛋白质一样，脂肪也是人体重要的能量来源，例如日常的动物脂肪和植物油。虽然减脂要少油脂，但它对身体健康也非常重要，不能彻底杜绝。
一日三餐减肥餐
早餐：鸡蛋+豆浆+苹果
早餐吃的好有营养，鸡蛋豆浆和苹果中所含的热量都比较少，而且鸡蛋能够饱腹，维持人体所需的一上午的能量，即使是饿了也可以用苹果来填补饥饿，不会损坏身体又营养。
中餐：菠菜汤+米饭+鸡脯蔬菜沙拉
菠菜富含维生素和矿物质，鸡胸脯肉中含有蛋白质，能增加饱腹感延缓饥饿的时间，饭是人类的主食，即使要减肥也是可以吃饭的。
晚餐：鲫鱼豆腐汤+米饭+炒蔬菜
鱼肉中含有加速新陈代谢的脂肪酸，能够加快消耗身体脂肪，鱼中还含有蛋白质，增加饱腹感之余还能保持腰腹的苗条。
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