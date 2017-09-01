一条弹力带，让你瘦全身！到哪里都能练

核心提示：美不美，看大腿，传统瘦腿方式用腻了，今天跟小编学习一下弹力带瘦腿。
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如果你没有时间或者精力去健身房，又想要拥有一双美腿，那么弹力带是不二之选。在美国有80%以上的健身者会选择使用弹力带进行健身练习。
弹性锻炼
平躺于地板上，双脚蹬踩健身带中心，双手放于身体两侧，并分别抓牢健身带两端。屈肘并拉动健身带，使身体上半身与双腿同时抬起，双腿注意保持伸直。身体保持V字形3-5秒，再慢慢放下。
躯干旋转
自然站立，双脚略分与肩平行。双脚踩住健身带中心，双手抓住健身带两端。弯曲肘部，手抬起与肩平，膝盖微微弯曲，同时旋转上半身。
弹力带直腿硬拉
双脚分开站立，比肩膀略窄。膝盖微屈，向前弯曲身体，整个动作都要腰背挺直。两手用正、反握握杠，握弹力带的距离略微大于肩膀。上拉时呼气，放下时吸气。
弹力带单腿蹲
双手在肩膀上拉弹力带，一腿支撑，另一腿伸直前举，尽量向上，不要放松下垂。支撑腿弯曲下蹲时深吸气，动作要慢，臀部完全碰到脚跟。起立时以爆发力快速撑起，刚开始起立时要做到爆发力突然站起不大容易，可以慢慢起立，保持身体平衡。反复做10次以上，当然越多越好，然后换另一条腿练习！功力加深以后可两手持重物练习呼气，单腿支撑，另侧腿下蹲，吸气，缓慢回到开始姿势。
弹力带弓步蹲
双脚一前一后站立弓步下蹲，注意下蹲时前面腿的大腿下降至与腿与地面垂直后面腿的大腿与地面垂直，腿与地面平行后，在还原的过程中，后面的腿由臀部发力，向后摆动，但不要用腰发力。每边15-18次，2-3组。很多人做此动作时，往往整个身子都会向前倾，伸向前的腿的膝关节超过脚，这种做法不但起不到热身效果，又有一定程度损害。因此，在做这个动作时，伸向前的腿要与同侧的脚处在一条水平线上。
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