辟谷减肥：5天最多能减10斤！瘦10斤的你，是什么样？

核心提示：很多人对于辟谷减肥还不是很熟悉，到底是怎么回事呢，今天小编带大家具体了解辟谷减肥。
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辟谷是一个比较生疏的词，总觉得是道家的一种修练，不过对于一些爱好减肥的人士来说辟谷却成为了一种减肥方法。
什么是辟谷减肥？
辟谷是目前网络上比较流行的一种提倡在一段时间内禁食五谷、甚至全面禁食的养生和减肥方式，一般进行数天到数十天不等。很多人认为通过辟谷可以提高身体排毒机能、改善亚健康、治疗疾病等。
辟谷减肥的操作方法
辟谷前3天，可不吃任何东西，每天只喝生水至少800ml，用小杯慢喝。3天后，若能继续，可吃少许水果和蔬菜(以苹果、西红柿、黄瓜为主)，但每次不超过100克。(亦可不吃任何东西，但必须喝水800ml以上)。
在正式辟谷阶段，可以食用定量的稀粥、菜汤、花生、蔬菜、水果等食物。主要用于不适合完全辟谷的人群，如肥胖者等等。不完全辟谷可以作为一种改善体质的手段，在辟谷老师的适当点化下，自己在家里就可以完成。
辟谷减肥发生的变化
1、体重变化
在辟谷的第一天到第五天时，体重减轻最为明显，一天平均会减轻1至2千克，从第5天开始，每天减轻0.5至1千克，以后几乎都是以一定的递减方式减轻体重(有时也有例外，视乎每人的自身体质因素及配合情况而定)。
2、生理机能的变化
在辟谷期间，高血压患者的血压会显著下降，低血压患者有的血压反而会上升，但视觉、听觉及触觉变得敏锐，记忆力和联想力也会增强，白细胞的数量在辟谷第一周之内没有改变，第7天开始增加，至第11天起急速增加，日增1.57 倍甚至更多，说明辟谷能提高机体免疫力。一部分人在辟谷期间，全身会释放出一种特有的臭气味，连呼出的气体亦有臭味，这是由于体内的代谢废物，有毒物质经皮肤排出体外的原故。
3、舌苔的变化
辟谷初期，口腔内粘着性增高，照镜子看舌面，长了黄色的舌苔，甚至有的人呈现黑色舌苔，10天以内很少清切，若继续辟谷，舌苔便会清洁，表示毒素排出，身心净化。
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