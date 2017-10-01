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大家都在长“秋膘”，而她却在瘦！原因只有一个

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2017-10-1439健康网nanako
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核心提示：每逢秋冬胖十斤。一到降温季有些朋友就开始停不下来的一路狂吃狂吃狂吃，肉肉疯涨疯涨。

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秋天，告别了夏日的暑热，还未迎来刺骨的寒风，正是跑步的好时节，那么问题来了：秋季怎么跑更减肥呢？答案是：夜跑！

为什么要选择在秋季夜跑？

?秋季夜晚凉爽的微风很适合跑步，会让人跑起来更舒服更畅快。

?在秋季夜跑几乎不会出现汗流雨下这种狼狈的样子。

?在秋季夜跑可以更好的调节情绪，忘掉烦恼，减轻压力。

?在秋季夜跑可以更好的提高睡眠质量，让你隔天拥有更好的状态去迎接新的生活，新的挑战。

?在秋季夜跑对于皮肤的改善更有帮助，除了没有紫外线的照射之外，湿润的空气也会让你觉得非常舒服。


夜跑的最佳时间

夜跑最好在晚餐结束一个小时后开始，通常是9时左右，或睡前两小时。8-9点这段时间应该是饭后的消化过程，适当的运动可以帮助消化从而避免脂肪的堆积。但夜间要避免剧烈运动，过度劳累后身体需要较长时间才能恢复，很可能影响当晚的睡眠和次日的状态。

注意事项：9点此时夜晚气温比较低，风较凉，体弱者出汗后吹凉风可能出现健康问题。另外，人在跑步时，血液纷纷流向四肢使其温度升高，这时候若吹到凉风，很容易感冒。运动时最好带上擦汗毛巾，及时把身体表面的汗液擦干。

夜跑减肥你要知道的

不要空腹夜跑

多数人都有空腹运动的习惯，但事实上这并不科学。空腹运动很容易造成血糖过低，而血糖低不仅会影响运动效果，而且不利于运动的持续性，同时对于健康也是无益的。如果打算在晚上进行夜跑，最好在下午时吃一些含蛋白质的食物或适当碳水化合物，也可以在夜跑前半个小时吃一根香蕉，确保体内有必要的能量和钾维持体力。


夜跑之前先要做热身运动

在开始跑步之前最好先做一些肌肉热身，这是因为肌肉在运动之后会产生大量生长激素，而生长激素又会催生体内脂肪分解酵素大量生成，这非常有利于提升运动和减脂的效果。

注意跑步的节奏

夜跑时一定要控制好节奏，速度不宜过快，建议使心率维持在140以内，否则会造成肌体缺氧。氧气同样参与到脂肪分解的过程中，一旦血液和肌肉的携氧能力降低，减肥效果也会受到一定影响。

每次夜跑至少坚持30分钟以上才能起到减肥效果

如果想要减肥而非单纯出于健康或塑形考虑，每次夜跑的时间至少要保证在30分钟以上。在有氧运动过程中，前20-30分钟是肌体消耗糖类物质的过程，30分钟之后脂肪才会参与到能量的消耗过程中，也就是真正的减脂过程。


秋季夜跑注意事项

1、通常来说，人的身体在秋天比夏天更容易疲惫，需要更多的睡眠。所以，秋季夜跑的安排时间不要太晚，因为22点以后不适合有剧烈感的运动，而且可能会影响睡眠甚至第二天的状态。

2、秋天的空气比较干燥，可能雾霾也会变得严重。尽量远离车流量大的路段，并且逆向车流跑，能呼吸到更新鲜的空气。

3、去光线充足以及自己所熟悉的路线跑步，因为秋季天气的转凉，大多数人更愿意早早的回到家中。所以相比在夏季夜跑，路上的行人会更少，危险系数会增加。

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