运动完就饿了，能不能吃东西？健身教练：可以，但注意3点

核心提示：运动之后，身体新陈代谢加快，食欲也会变得很好，那么运动之后吃东西是不是会更容易发胖呢？
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健康减肥，就一定要做运动，但很多人都觉得，运动之后自己更容易饿了，胃口更好吃得更多，变得更胖了。
运动后饿了，能不能吃东西？
运动虽然不能成为你大吃大喝的借口，但运动过后忍受饥饿不吃东西，并不利于肌肉修复和体能恢复。很多人说运动之后吃东西，会重新胖回来，其实不用担心。由于运动过程中大量消耗糖原，所以运动后为了迅速恢复，体内糖原合成酶活性也会达到峰值。这个时候吃东西，所摄入的能量会首先用来补充糖原，而不是转化成脂肪储存起来。而体内糖原储存量的增加，对提高运动耐力，增加对高强度运动的适应性，以及促进疲劳后的恢复都有极大帮助。运动耐力的提高和适度的强度增加，也会有助于运动减肥计划的完成。
运动后怎么吃减肥？
1.选择谷物和蛋白质丰富的食物
选择含碳水化合物或蛋白质的食物，帮助肌肉肝糖恢复与肌肉合成，例如饭团、面包、牛奶、水果等。但要少吃糖分高和油脂丰富的食物。
2.少喝运动饮料
经过较大的运动量后，能量消耗大，人们可以喝一些运动饮料来补充能量。一般人运动量不会很大，无需喝运动饮料。运动饮料中含较多的糖分，一般人常喝会导致糖分摄入过多，不利减肥。
3.运动后一小时左右进食
跑步后不易立刻进食。这时呼吸不平稳，食物容易进入呼吸道。建议运动后40分钟到一小时左右进食。
唯一的例外是游泳，游泳之后，确实会让人觉得更饿了，具体原因还未有定论。
从另外一个角度来说，即使运动之后，体重的数字没有变化，你也依然“减肥”成功了，也就是说，脂肪更少了，体型更好了。脂肪更少的同时体重数字却没变化，原因是运动导致身体的肌肉含量更加了，抵消了脂肪的减少，让身体更紧致了。
最后要说的是，运动只是减肥的一个方面，另外一个更重要的方面是饮食。减肥饮食，最好选择那些饱腹感强的食物，比如粗粮，杂豆，鱼类，瘦肉类，蛋奶类。每餐不必过分少吃，这些健康食物吃到七分饱，就能起到减肥的作用。
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