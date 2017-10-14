根据瘦身期增重期减肥效果好

核心提示：减肥除了受运动和饮食影响外，荷尔蒙也是非常重要的因素，想要成功减肥，就要顺着荷尔蒙的”增重期“”减重期“进行减肥，爱美女性网教大家如何正确减肥，看看这个荷尔蒙如何主导减肥！

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有些人怎么也长不胖，有些人却喝水都会胖，这是由基因决定的个体差异，对女性而言，减重更关键的是不同时期的荷尔蒙在掌控着你的胖瘦。想要keep住体重，那就有必要先给身体的荷尔蒙状态分分类。

即使是同一个人也会有容易减肥和容易长胖的两个时期。这两个时期通常以生理期为分水岭，将身体分为“增重期”和“瘦身期”。

增重期：在生理期前约两周，身体开始分泌黄体素。在它的影响下，我们的身体惫怠且食欲旺盛，并容易便秘，心情也反复陷入低谷，减肥困难。

瘦身期：在生理期结束后的10天左右，身体会分泌荷尔蒙来促进身体代谢，这时食欲有所下降，肠胃活动比较健康，身体整体状态良好，且容易服从大脑指令进行自我约束。可以说，这时身体本身已有变瘦的倾向，正是减肥的最佳时机。

不少人认为既然身体存在这样的周期，那么就该扬长避短，在瘦身期加倍努力，在增重期稍事休息。但实际上只有在这两个周期采取不同的策略，才能真正改善易胖体质。否则，瘦身期收到的成效在增重期会重新反弹，周而复始，让减肥大业不断受挫。

瘦身期：积极锻炼节食

在这个减重的黄金时段，不妨对自己稍微苛刻一点，勤运动，少进食，“开源节流”。

骨盆瘦身技

在日本，盆骨减肥十分流行，因为早晚做些矫正盆骨和收缩肌肉的训练，除了调整体态外，还可以唤醒体内的副交感神经，令身体处于更积极的代谢状态，从而迈出改善体质的第一步。

这些运动大多不剧烈，主要锻炼只在盆骨附近，通过肌肉的收缩来调整盆骨位置，同时促进肠胃消化。如果你有健身操课程，可以请教练帮你设计针对盆骨矫正的动作，同时配合延展背部的运动，坚持一段时间，能够让身体迅速小一号。

积极“食疗”

在瘦身期，平时上班的日子建议以早、晚餐为主，而宅居的周末运动量较小，建议适量减少摄入热量，控制饮食，用营养饮品或果蔬汁来代替主餐。

早餐餐单：避开中餐主食，以容易消化吸收的蔬菜为主，一杯果蔬汁或一盘蔬菜沙拉，再吃点果酱面包。最后来份水果优格，既可促进肠胃活动，又能带来饱腹感。

晚餐餐单：晚餐的主食建议选择杂粮，搭配蔬菜、低脂肪高蛋白的瘦肉和容易产生饱腹感的汤。建议晚餐荤素搭配四种菜色，但每种菜都不要多吃。

增重期：拒绝精神压力

这时身体的代谢率降低，即使运动，瘦身效果也不明显，所以不要制定苛刻的减重目标。建议全方位地促进新陈代谢，先hold住体型，再潜移默化地改善体质。

为身体排毒

如果家中有浴缸，在增重期要多泡澡。温热的水会令身体放松，毛孔打开，并加速血液循环。建议在泡澡时含上一口热水，这样热气通过鼻腔呼吸进入体内，能更好地发汗。如果条件欠缺，也可以用泡脚来代替。因为身体中的老废物质主要沉积在腿脚上。

温柔对待肠道

增重期部分女性会容易便秘，所以建议早晨吃些水果来调整肠胃。量不用太多，一根香蕉、半个柚子、一小块西瓜、一个苹果或两个猕猴桃足矣。除了水果，发酵食品也能促进新陈代谢，如泡菜、渍菜、豆腐和乳酸菌，都能帮你在增重期纾解肠胃负担。如果便秘情况比较严重，建议以腹部为中心做些按摩，带动肠胃消化。

补充大脑养分

受荷尔蒙的影响，在增重期你的自控力比较差。所以，这时无论你多想减肥，都要保证一定的糖分摄入。因为糖分会提供给大脑营养，当你的情绪产生剧烈波动时，可以适当补充血糖，来避免因情绪失控而暴饮暴食。

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