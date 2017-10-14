办公室瘦臂操 寻回苗条玉臂

核心提示：对于不经常运动的办公室一族来说，手臂几乎是最容易沉积脂肪的地方。也许你不是肥胖一族，可手臂却是充满赘肉，又或者是长期缺乏运动造成手臂肌肉非常松垮。

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就让下面的瘦臂操帮助你一臂之力吧，坚持练，你的“肉臂”将不复存在。

针对人群

长期久坐面对电脑的文职人员，手臂因为一直保持放在键盘上的姿势而得不到锻炼。负责接电话的客服人员或接线生，手臂长期保持拿电话姿势而感到酸痛。

适宜场合：工作间隙，坐在椅子上休息时

曲臂式

1、上身挺直，自然坐于椅子2/3处，两脚平行。两臂朝上向前伸直，与肩同高，握拳朝上。此为预备动作，自然呼吸。

2、吸气，两肘弯曲，手臂成直角，再吐气，将弯曲的两肘靠向肩部，往内收缩，重复做12次，12次为一回，每天可做2回，放慢速度做效果更好

功效：

手臂抬平，向内收缩会使二头肌屈曲，三头肌伸展，能稳定肩关节，进而雕塑手臂线条

小叮咛：

练习时注意手肘不可移动，弯肘时保持位置与肩同高，可依个人状况，手握矿泉水瓶，增加练习效果

难易度：★

3、还原，换手再做一次

4、左手上举，手肘自上向后弯曲，右手由下向上，绕过背后与左手互握，尽量扩胸挺腰，停留做深呼吸

5、还原，换手再做一次

功效：

预防脂肪堆积于上手臂处，消除手臂内侧赘肉，美化手臂线条，促进血液循环，可消除肩颈酸痛，柔软肩关节，预防五十肩

小叮咛：

练习步骤时，初学者双手若无法在背后互握，可借助毛巾以渐进方式练习，切勿勉强，解除肩颈僵痛3分钟即刻起效

难易度：★★

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