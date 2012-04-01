蓝色餐具能有效控制食欲 春季轻松减肥

核心提示：春季减肥有什么好方法能够让你控制住食欲，轻松减肥？有没有想过利用颜色能够控制食欲？小编分享另类减肥法——将你的餐具换成蓝色，能够帮助控制食欲，轻松享瘦不艰难。

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减肥就是要控制你自己的食欲。这个是很简单地问题大家都懂得，但是又有多少人能够真正做到呢？不少女性想减肥却难敌美食诱惑，所以想要减肥，首先一点就是想个办法控制你的食欲，然后在安排其他的运动或者是减肥计划！

除了少吃、多动，换个蓝色餐具，说不定也能让你多摆脱几公斤体重！因为有研究发现，用餐空间、食物及餐盘等颜色，都可能影响食欲。在蓝色空间里，食量甚至可能比在暖色调的空间中，减低1/3。

研究显示 冷色调不易激发食欲

一项以各种颜色的蛋糕和蛋糕盘与食欲等感觉的连结研究发现，蓝色蛋糕盘最不能诱发食欲，受试者对蓝色盘常见的感受除了“沉静”之外，也有不少人将它与“不好吃”连结在一起。反倒是寻常的白色蛋糕盘，受试者除了将其与“典雅”连结外，也有可能是受平日饮食习惯的影响，很多人也将白盘与好吃画上等号。

此外，橙色、黄色、红色等暖色调蛋糕盘，除了给人甜美、明亮、热情等联想，同样也较引发食欲。难怪知名速食店不管是卖汉堡、还是卖炸鸡，放眼望去尽是红色、黄色，看不到一丁点儿“蓝”色调。

就食物本体来说，国内研究显示，红色蛋糕最容易引人胃口大开，尤其是女生特别明显;国外研究发现，一旦把受试者最喜欢的食物染成蓝色、即使口味不变，原本垂涎欲滴的感觉顿时消失无踪。

医师指出，这可能与蓝色比较不像是“可食色”有关。也就是说，放眼从小到大的日常饮食，几乎很少有食物天生就是蓝色，也因此，大脑很少将这个颜色与食物连结，就比较不会激发食欲。反之，若大脑里面一直存有某种东西特别美味的印象，这种印象也会影响食物选择。

蓝色用餐空间 也能帮助节食

也有研究认为，不只是食物颜色，包括空间的颜色也可能会影响食欲，例如，处在蓝色空间时，食量比在黄色、红色空间时减少了1/3。也因此，有人建议，想要抑制食欲的时候，除了使用蓝色餐具，也可以在冰箱内打蓝光，或是在厨房加上一些蓝色装饰，像是马赛克拼贴砖等，再搭配一些蓝色的刀叉，不仅对节食有帮助，也能让厨房耳目一新。

值得注意的是，最近有一篇研究结论却与之完全相反，该研究发现使用红色餐盘可以减少40%摄食量。或许，颜色对心理、食欲的影响仍需要更多研究。但是建议想减重的人，不妨依自己的经验，选一个让你最“倒胃口”的颜色!让颜色帮你控制食欲，这个春天轻松瘦下来。

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（责任编辑：宋雪）