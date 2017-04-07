如何在短时间内快速减肥 2017-04-07

核心提示： 很多爱美的女生对于减肥都是非常重视的，想必大多数人都知道减肥是一个持久战，但是对于一身肉肉的她们，最为关注的是如何在短时间内快速减重这一问题。

很多爱美的女生对于减肥都是非常重视的，想必大多数人都知道减肥是一个持久战，但是对于一身肉肉的她们，最为关注的是如何在短时间内快速减重这一问题。下面通过文章内容为大家详细介绍一下这一问题。

对于如何在短时间内快速减重这一问题，首先要明确的是，这里所说的短时间内，不是一天或者一周就能瘦下来。减肥是一个循序渐进的过程，操之过急反而很难成功。因此，只能说，根据身体状况，把饮食控制和运动做到搭配，实现短时间内减肥成功。

要想在短时间内减肥成功，最常见的方法就是减肥药。但是市面上减肥产品众多，需要注意的是选择安全、可靠的才是重中之重。其中舒尔佳奥利司他是CFDA批准的一种OTC类减肥药，“舒尔佳”是长效和特效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂，它通过与胃中的胃脂肪酶和小肠腔内的胰脂肪酶的活性丝氨酸部位形成共价键，使酶失活，从而发挥治疗作用。失活的酶不能将食物中的脂肪(主要是甘油三酯)水解为可吸收的游离脂肪酸和单酰基甘油，未消化的甘油三酯不能被身体吸收，从而减少热量摄入，控制体重。

舒尔佳奥利司他与市面上常见的减肥产品不同，舒尔佳作为药品，它的上市通过了严格的临床试验和质量分析，确保其在减重方面的疗效和安全性。在舒尔佳的生产过程中，鲁南制药集团突破了奥利司他发酵单位低、提纯收率不高、工艺复杂、溶媒用量大、产品稳定性差等一系列技术难题，形成了一套自主研发的奥利司他提纯新工艺，提高了产品纯度。

饮食控制

除了服用舒尔佳奥利司他减肥药以外，还需要在饮食方面控制体重，这样可以在短时间内减重。严格遵守和养成“早吃好、午吃饱、晚吃少”的饮食习惯，其中“晚吃少”是减肥的关键！

一是必须吃早饭。不吃早饭的人，容易发胖。因为经过一夜睡眠，身体有10多个小时一直在消耗能量却没有进食，需要含丰富碳水化合物的早餐来重新补充、储藏能量，不吃早餐使人在午饭时出现强烈的空腹感和饥饿感，不知不觉吃下过多的食物，多余的能量就会在体内转化为脂肪;

二是中午一定要吃饱。中午不吃饱，晚上必然饿，“晚吃少”就难以做到了。

三是晚上一定要做到尽量尽量少吃！而且晚餐不要吃肉食、甜食、油炸食品，喝一些清淡的面汤、米汤就可以，不要喝咸汤。许多减肥成功者不约而同的秘密都是：晚上九点以后坚决不进食，也坚决不喝水！这是他们保持曲线美的关键。事实的确如此，许多专家都曾经表示想保持窈窕身材的人士，过于丰盛的晚餐、夜宵，热量都是无法消耗的。根据的生物钟运行显示，在九点后，各器官功能已基本处于微弱状态，那也正是积累脂肪的时刻。

以上内容就是针对“如何在短时间内快速减肥”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。除了以上的介绍以外，日常生活中多运动对于减重是不错的方法，药物减肥、饮食控制、运动减肥三种结合效果更佳。