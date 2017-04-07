吃什么可以减肥瘦身 2017-04-07

核心提示： 减肥瘦身有一点很重要，就是要选对适合的饮食，吃什么可以减肥瘦身呢？减肥专家指出低热量食物是减肥饮食选择，多吃点可以减肥的蔬菜和水果，对减肥有着不可忽视的作用。

减肥瘦身有一点很重要，就是要选对适合的饮食，吃什么可以减肥瘦身呢？减肥专家指出低热量食物是减肥饮食选择，多吃点可以减肥的蔬菜和水果，对减肥有着不可忽视的作用。下面就一起通过文章来了解一下吧。

所有减肥方法均是直接或间接围绕热量为中心，有效指标为减少热量，健康指标为保护基础代谢，持续指标为食欲控制中的饱腹感和满足感。减肥瘦身是女人永恒的话题，但不健康的节食、吃药等都不是长久之计。中国文化讲食补，利用健康的饮食搭配来达到减肥瘦身的目的就成为很多女士的选择。吃什么可以减肥瘦身，具体可参照以下几点：

一、薏仁糙米粥

1、用清水将糙米和薏仁清洗干净，然后放在干净的容器中装着。

2、将适量的清水倒入锅中，并且倒入洗干净的薏仁和糙米，用大火开始煮。

3、当水煮沸的时候，改用小火继续烹熬，知道薏仁和糙米都烂透形成粥为止就可以食用。

二、水果

1、香蕉。香蕉虽然卡路里很高，但脂肪却很低，而且富含有钾，既饱肚又低脂，可减少脂肪在体内的积聚，是减肥中的理想食品。

2、苹果。苹果含独有的苹果酸，可以加速代谢，减少下身的脂肪，而且所含的钙量较其它水果丰富，可减少令人下身水肿的盐分。

三、蔬菜

1、魔芋。魔芋完全不含脂肪又美味可口，也是减肥必食之物。它的丰富植物纤维更可以使下身的淋巴畅通，防止腿部肿胀出现橘皮组织。这种神奇般的食物，有体内“清道夫”的美称，吸纳和排除体内毒素颇强。

2、菠菜。因为它可以促进血液循环，这可令距离心脏最远的一双腿能都吸收到足够养分，具有平衡新陈代谢、排毒瘦腿的作用。

想要达到完美的瘦身效果还可以借助药物舒尔佳奥利司他。“舒尔佳”是长效和特效的特异性胃肠道脂肪酶抑制剂，它通过与胃中的胃脂肪酶和小肠腔内的胰脂肪酶的活性丝氨酸部位形成共价键，使酶失活，从而发挥治疗作用。失活的酶不能将食物中的脂肪（主要是甘油三酯）水解为可吸收的游离脂肪酸和单酰基甘油，未消化的甘油三酯不能被身体吸收，从而减少热量摄入，控制体重。

不仅如此，舒尔佳奥利司他还是非中枢神经作用的减肥药，符合WHO“不节食、不腹泻、不乏力”健康减肥三要素。美国食品药品监督管理局 ( FDA) 共批准了6种药物用于治疗肥胖。其中奥利司他胶囊（舒尔佳）是非处方（OTC类）减肥药，也是迄今鲜见的非中枢神经作用减肥药，可以作为肥胖患者的信赖之选。

吃什么可以减肥瘦身总的来说是减肥的一个方面，要想健康快速的减肥，适当的运动也是必不可少的。只有饮食与运动相结合才是科学减肥、健康瘦身的完美理念。