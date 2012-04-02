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腰部减肥的三个秘诀 腰围速减2cm

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2012-4-2    39健康网    
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核心提示：想在夏季穿上漂亮的衣服，秀出纤腰，现在就要赶紧瘦腰了！小编推荐三个腰部减肥的秘诀，让你迅速瘦腰2cm！

腰部减肥的三个秘诀 迅速瘦腰2cm
腰部减肥的三个秘诀 迅速瘦腰2cm。

　　一、清晨腰部减肥方法

　　运动是最有效快捷的腰部减肥方法。美体师建议早晚做适量运动，有助于长期巩固效果。

　　每天早晨睁开睛后，仰躺于床上往前面伸展约10秒钟，不用屏住呼吸，仰躺时脚部尽量伸展，右膝盖呈90度弯曲倒于左侧腰际做伸展，左手跟随在旁。

　　然后坐在床上，上半身前倾，进行脊背的伸展运动，两手置于头上，向前伸展约10秒钟。

　　最后站起来，弯曲左肘置于头部后方，用右手抓住左肘，保持这样的动作尽量往右侧伸展，约10秒，左右交换。

　　二、睡前腰部减肥方法

　　睡前的床上运动也比较简单，但要注意站立时的姿势，弯曲肘部置于头后方，两手夹住枕头，手腕尽量弯曲伸展做20次；

　　再将膝盖呈90度弯曲，在膝盖间夹住枕头，可使腹部紧缩并有抬臀的效果，慢慢地回到原来位置再抬起做20次；

　　还可以将枕头压在腹部下方，伸展手部，右手和左脚举起约20厘米，交换来回做20次。

　　三、纤腰加强版腰部减肥方法

　　想效果更加明显，还要注意饮食习惯。记住多喝水，少喝碳酸饮料，碳酸饮料和那些含糖量高的饮料会让你的肚子鼓得像个气球。

　　少吃盐分太高的食物，如薯条、腌制品、罐头食品，高盐分的食物不仅不健康，还容易引起水肿

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（责任编辑：宋雪）

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