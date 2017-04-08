春季减肥：选择中药减肥茶要先看体质

“扫一扫”分享
核心提示：想在春季减肥，该如何选择减肥茶呢？中医减肥茶包的确比较实惠，但是绝对安全吗？中医减肥医师建议，选择减肥茶要先弄清楚自身的体质，才能对症下药、健康减重，下面就和小编一起来看看专业医师是怎么说的吧。
推荐阅读：走路减肥40斤!我的八点小心得
温馨提示：关于减肥，你一定有很多疑问，九姑娘建议大家关注微信号“39减肥健身学院”(长按微信号可以复制)，发送“瘦肚子”就能知道晚餐吃什么能抹平小肚子；获得最快瘦腹的3+1运动法。
随着减肥风潮的袭来，中药减肥也受到许多减肥人士的钟爱。减肥茶也是中药减肥中的一种。想要身体健康，一定不要乱喝。春季到了，衣衫一件件减少，减肥的人群更是增多。想在春季减肥，该如何选择减肥茶呢？今天我们请中医减肥医师来为我们解答。
中药茶饮可减肥？
减肥风还是继续吹着，这阵子转到中药减肥茶。喝包中药茶就能减肥？听起来自然、方便又养生，民众当然趋之若鹜。高雄市立中医院以及台北市立中医院的减肥门诊一直门庭若市，引得各地医院或中药房也相继跟进。
中医减肥茶包一天大约只需要二十几元，比起其它减肥方法，的确比较实惠，但是绝对安全吗？
中药也是药，当然有副作用。中国医药学院中医系副教授黄慧棻指出，自然不等于安全，食物或药物不见得有毒才危险，如果属性与体质不合，也会有不适应的反应。
随便买一个减肥茶来喝，缺乏合格中医师诊察判断，容易产生问题。比如说，有人一听中药泽泻可以减肥，大量吃反而对肾脏造成伤害；有些减脂药茶用意在泻肚子，以中医来说，泻下太久，消化、吸收的功能会受损，中气也会受伤，愈吃就愈虚。
当然，在传统医学“药食同源”的理论下，不少性质平和，具养生、保健的药材早已普遍被食用，如时髦的减肥圣药山楂、荷叶等，养生保健饮用无妨，真需要减重，该喝什么样的减肥茶，还是该由医生决定。
代谢不佳自然就胖
市立中医院减肥门诊中西医师林昌锦表示，中医看肥胖，人表现出来的就是“痰湿”。中医所谓“痰”，泛指身体堆积的一些黏稠状物质，不该有的或多的都称之，比较清稀的就叫做“水湿”。
以中医理论来说，治疗肥胖重点在脾，脾比较虚，运化功能比较失调，也就是新陈代谢差，不能处理多余痰湿，人就容易胖。
不过，林昌锦医师表示，中医的脾与现代医学所指不同，对应的脏腑较像是胰脏。
其实中医早就用“脾”这个字，表示人体消化吸收运用体内营养物质的功能，只是现代医学引进时，把spleen翻译为脾，反而让后来学习西医的人误认中医不科学，因中医竟然说脾有消化功能。中医的脏腑理论本来就不是单纯的器官论，不仅包括脏器，也包括整个系统、经络。“这是中西医彼此要互相了解的地方，也是民众必须知道的事情。”林昌锦说。
中医减重先看体质
中医治疗的大原则在于希望药或疗方只是引导、触媒，重点在于激活身体原本的运作机能，先求恢复身体原有机能，再谈适当的塑身或减重，让身体自然找回该有的体重与体型。
因而体重过重者，中医依成因、体质不同等开立减肥处方，依肥胖成因、体质不同，分四类型，而有不同处置方式。这四型为胃热湿阻型、脾虚湿阻型、肝郁气滞型及肝肾阴虚型。
统计显示，胃热型与气滞型的患者最多，治疗效果也较好，平均两周约瘦1公斤，有人甚至一个月减六、七公斤。50岁以上为主的阴虚型患者，因为代谢原本就较差，加上慢性疾病缠身，效果不彰。
有趣的是，从生活型态看来，热衷减肥的族群为20～40岁的女性，占7成左右，不过只有55％的人的体质量指数BMI超过25。
清热
30岁以下的年轻人会胖，部份原因由于台湾环境较湿、饮食多油腻、加上压力等，人体内产生多余的热，造成亢进现象，容易口苦、口臭，也容易饿，情绪比较烦躁，小便可能偏黄甚至容易便秘，以中医来讲，除了消脂、利尿外，最要紧是要清热，身体代谢功能才会恢复正常。
常用药材
＊决明子。性微寒，可以降血压、降血脂肪，可以通便，所以如果本身血压高又便秘，喝些决明子茶也不错。但如果体质比较寒凉，容易拉肚子、胃痛的人，就不合适。
＊绿茶。属凉性，可以消脂可以消食，美国营养学会期刊已经证实绿茶确实有减肥作用，也有抗癌作用。但是绿茶为不发酵茶，中医理论来看，较容易刮胃，肠胃不好的人要多留意。
健脾
有些人胖，只因为气虚，需要健脾。中医讲“气”，气虚会使脾的运作不正常，把气补足，身体机能自然恢复，能够正常代谢，自然就瘦下来，达到应有的体重、体型，所以健脾的作法主要在补气。
常用药材
＊薏仁。性平，利湿，因为性质温和效果不快，多半搭配其它药材或食材食用。
＊黄耆。味甘，性微温，补中益气，利水退肿。黄耆没有降脂作用，但在中医辨证理论中，气虚需要补气，以增强身体代谢的效率，黄耆也可增强免疫功能。
＊泽泻。利湿利尿，但是不能单独大量长期的使用，否则会对肾脏有所伤害，所以一定要配佐使用。
＊伏苓。味甘、性平。补脾又利尿，可以降血糖、镇静、补气、增强免疫功能。长期吃较没问题。因为性质平和，所以民间吃伏苓膏、四神汤都有它。
理气
中医理论里疏理“气”的运行，使其顺畅的系统在肝，“肝郁则侮脾”，消化代谢就不完全，自然容易胖，而且以年轻女性居多，较常见的症状为，容易胸闷、肚子发胀，情绪容易起伏不稳定，严重的会导致月经失调。
以现代医学角度而言，相当于有焦虑、忧郁、精神官能症等征状，加上这一类人倾向以吃东西纾解情绪，更容易过重。所以，把气理一理，能消化，代谢机能可运作，肥胖自然不见。
常用药材
＊陈皮。可以帮助消化、袪痰、理气。单独用来减肥效果不强。
＊玫瑰花茶也可以理气，副作用也不大，以理气效果为主，必须搭配其它减肥药材。
滋阴
老年人阴虚体质易肥胖，中医调养的重点在滋阴。老年人会头晕、睡眠品质不好、腰容易酸、口干等，中医来看是阴血不足，以现代医学来看，因为年纪大，器官老化，代谢速率下降，循环不好，血液没有办法发挥很好的功能去滋养组织，所以有些组织的代谢就会出问题。中医对“血”很重视，这类病人除了补血，还要活血。
常用药材
＊何首乌。降低血脂肪，可补血，对老年人肥胖比较好用。
＊丹参。有轻微补血作用，可以活血。已经发现有降低胆固醇、血脂肪的效果。对冠状动。
脉心脏病、心绞痛的症状，也有帮助，对老年肥胖来说，一方面降低血脂肪，一方面循环改善，代谢比较好。
医院统计结果也反映出一项事实：约7成的人没有运动习惯，约6成的人为外食族，难怪会发胖、过重。所以，林昌锦医师始终强调：“中药减肥茶有一定成效，但也只是起点，还是要配合饮食、运动，改变不良的生活习惯，效果才能维持。”
【送福利：快来看看你应该怎么减肥？】
想要健康瘦下来吗？想知道什么才是适合你的减肥方法？
关注“39减肥健身学院”微信公号（ID：paireliang 或 扫描上边侧的二维码），然后回复关键字“减肥小妙招”，九姑娘马上告诉你！
我从小胃口都好，比一般小孩要稍微壮实一点，也不是胖的那种！进...向TA取经
我不属于天生肥胖的人，在怀孕之前体重徘徊在114斤左右，胸围88，...向TA取经
我是从今年4月13号开始减肥的，身高163，减肥前132，减肥后106，...向TA取经
减肥是一个要很强毅力的事情，当你看到周围的人能在你早早起来跑...向TA取经
我曾经是名表演艺考生，各项专业都不错，平时测验成绩都很好，但...向TA取经
17岁，我是个体重125公斤的胖子。到了新的学校，发现一到冬天的体...向TA取经
我是从去年开始就变胖的，最重的时候达到了196斤。本来我有一副很...向TA取经
自我懂事以来，这一身晃悠悠的“外套”就如影随形的陪伴我成长。...向TA取经
其实从万恶而又舒适的大学开始，我就成功抵达微胖界!刚入社会因为...向TA取经
2007一段失败的恋情导致整个人性情大变，整个人非常消极，整天暴...向TA取经
首先，我想说的是我从小体重都比较重，因为个子也一直比较高，所...向TA取经
减肥的三个月是我永远都忘不掉的，其中的苦乐只有坚持下来了才会...向TA取经
本人189高，体重最高达到了230斤。14年7月去办健身卡的时候体重是...向TA取经
大家好，作为一个胖子，虽然自己很不愿意接受，但事实就是如此。...向TA取经
我是一个残疾人，从小就很要强，也很坚强。我常对自己说的一句话...向TA取经
减肥是我一生中最大的梦想，我从小就胖一直没做过瘦子。我以前尝...向TA取经
我最开始从98kg减到70kg就用了4个来月，因为我吃的非常少，又纯无...向TA取经
瑜伽是我最主要的减肥运动，除此之外我认为减肥心态也是很重要的...向TA取经
我5个月减了25KG，体重从106KG减到了81KG。对于我这种大基...向TA取经
从正式减肥开始到现在历时6个月了，一共减重30多斤。最胖的时候大...向TA取经
骑自行车能够防止“三高”，还能保持好身材，更是一种省钱省时的方法。详情...
你们能明白一个人减肥的过程到底有多纠结，要死多少脑细胞吗？哈。。。你不懂？不懂就让胖球告诉你。详情...
不吃主食减肥只会让基础代谢越来越慢，让减肥变得越来越困难。那减肥期间该如何吃主食呢详情...
从140斤瘦到100斤，胖妹纸终于成功逆袭变女神！…… [详细]
把你减肥成功的秘诀告诉给更多还在减肥路上挣扎的朋…… [详细]
小腿变粗之后穿衣服都不好看，其实想要变成大美腿也…… [详细]
俄罗斯女孩身高158厘米的她，体重仅有20公斤…… [详细]
普拉提融合芭蕾舞、太极拳、形体舞、瑜伽的理念和个…… [详细]
…… [详细]
美国一女士因为体重暴涨到约600斤，她已有16年足不出…… [详细]