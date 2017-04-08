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春季减肥：选择中药减肥茶要先看体质

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2017-04-08爱美网
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核心提示：想在春季减肥，该如何选择减肥茶呢？中医减肥茶包的确比较实惠，但是绝对安全吗？中医减肥医师建议，选择减肥茶要先弄清楚自身的体质，才能对症下药、健康减重，下面就和小编一起来看看专业医师是怎么说的吧。

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　　随着减肥风潮的袭来，中药减肥也受到许多减肥人士的钟爱。减肥茶也是中药减肥中的一种。想要身体健康，一定不要乱喝。春季到了，衣衫一件件减少，减肥的人群更是增多。想在春季减肥，该如何选择减肥茶呢？今天我们请中医减肥医师来为我们解答。

　　中药茶饮可减肥？

　　减肥风还是继续吹着，这阵子转到中药减肥茶。喝包中药茶就能减肥？听起来自然、方便又养生，民众当然趋之若鹜。高雄市立中医院以及台北市立中医院的减肥门诊一直门庭若市，引得各地医院或中药房也相继跟进。

　　中医减肥茶包一天大约只需要二十几元，比起其它减肥方法，的确比较实惠，但是绝对安全吗？

　　中药也是药，当然有副作用。中国医药学院中医系副教授黄慧棻指出，自然不等于安全，食物或药物不见得有毒才危险，如果属性与体质不合，也会有不适应的反应。

　　随便买一个减肥茶来喝，缺乏合格中医师诊察判断，容易产生问题。比如说，有人一听中药泽泻可以减肥，大量吃反而对肾脏造成伤害；有些减脂药茶用意在泻肚子，以中医来说，泻下太久，消化、吸收的功能会受损，中气也会受伤，愈吃就愈虚。

　　当然，在传统医学“药食同源”的理论下，不少性质平和，具养生、保健的药材早已普遍被食用，如时髦的减肥圣药山楂、荷叶等，养生保健饮用无妨，真需要减重，该喝什么样的减肥茶，还是该由医生决定。

　　代谢不佳自然就胖

　　市立中医院减肥门诊中西医师林昌锦表示，中医看肥胖，人表现出来的就是“痰湿”。中医所谓“痰”，泛指身体堆积的一些黏稠状物质，不该有的或多的都称之，比较清稀的就叫做“水湿”。

　　以中医理论来说，治疗肥胖重点在脾，脾比较虚，运化功能比较失调，也就是新陈代谢差，不能处理多余痰湿，人就容易胖。

　　不过，林昌锦医师表示，中医的脾与现代医学所指不同，对应的脏腑较像是胰脏。

　　其实中医早就用“脾”这个字，表示人体消化吸收运用体内营养物质的功能，只是现代医学引进时，把spleen翻译为脾，反而让后来学习西医的人误认中医不科学，因中医竟然说脾有消化功能。中医的脏腑理论本来就不是单纯的器官论，不仅包括脏器，也包括整个系统、经络。“这是中西医彼此要互相了解的地方，也是民众必须知道的事情。”林昌锦说。

　　中医减重先看体质

　　中医治疗的大原则在于希望药或疗方只是引导、触媒，重点在于激活身体原本的运作机能，先求恢复身体原有机能，再谈适当的塑身或减重，让身体自然找回该有的体重与体型。

　　因而体重过重者，中医依成因、体质不同等开立减肥处方，依肥胖成因、体质不同，分四类型，而有不同处置方式。这四型为胃热湿阻型、脾虚湿阻型、肝郁气滞型及肝肾阴虚型。

　　统计显示，胃热型与气滞型的患者最多，治疗效果也较好，平均两周约瘦1公斤，有人甚至一个月减六、七公斤。50岁以上为主的阴虚型患者，因为代谢原本就较差，加上慢性疾病缠身，效果不彰。

　　有趣的是，从生活型态看来，热衷减肥的族群为20～40岁的女性，占7成左右，不过只有55％的人的体质量指数BMI超过25。

　　清热

　　30岁以下的年轻人会胖，部份原因由于台湾环境较湿、饮食多油腻、加上压力等，人体内产生多余的热，造成亢进现象，容易口苦、口臭，也容易饿，情绪比较烦躁，小便可能偏黄甚至容易便秘，以中医来讲，除了消脂、利尿外，最要紧是要清热，身体代谢功能才会恢复正常。

　　常用药材

　　＊决明子。性微寒，可以降血压、降血脂肪，可以通便，所以如果本身血压高又便秘，喝些决明子茶也不错。但如果体质比较寒凉，容易拉肚子、胃痛的人，就不合适。

　　＊绿茶。属凉性，可以消脂可以消食，美国营养学会期刊已经证实绿茶确实有减肥作用，也有抗癌作用。但是绿茶为不发酵茶，中医理论来看，较容易刮胃，肠胃不好的人要多留意。

　　健脾

　　有些人胖，只因为气虚，需要健脾。中医讲“气”，气虚会使脾的运作不正常，把气补足，身体机能自然恢复，能够正常代谢，自然就瘦下来，达到应有的体重、体型，所以健脾的作法主要在补气。

　　常用药材

　　＊薏仁。性平，利湿，因为性质温和效果不快，多半搭配其它药材或食材食用。

　　＊黄耆。味甘，性微温，补中益气，利水退肿。黄耆没有降脂作用，但在中医辨证理论中，气虚需要补气，以增强身体代谢的效率，黄耆也可增强免疫功能。

　　＊泽泻。利湿利尿，但是不能单独大量长期的使用，否则会对肾脏有所伤害，所以一定要配佐使用。

　　＊伏苓。味甘、性平。补脾又利尿，可以降血糖、镇静、补气、增强免疫功能。长期吃较没问题。因为性质平和，所以民间吃伏苓膏、四神汤都有它。

　　理气

　　中医理论里疏理“气”的运行，使其顺畅的系统在肝，“肝郁则侮脾”，消化代谢就不完全，自然容易胖，而且以年轻女性居多，较常见的症状为，容易胸闷、肚子发胀，情绪容易起伏不稳定，严重的会导致月经失调。

　　以现代医学角度而言，相当于有焦虑、忧郁、精神官能症等征状，加上这一类人倾向以吃东西纾解情绪，更容易过重。所以，把气理一理，能消化，代谢机能可运作，肥胖自然不见。

　　常用药材

　　＊陈皮。可以帮助消化、袪痰、理气。单独用来减肥效果不强。

　　＊玫瑰花茶也可以理气，副作用也不大，以理气效果为主，必须搭配其它减肥药材。

　　滋阴

　　老年人阴虚体质易肥胖，中医调养的重点在滋阴。老年人会头晕、睡眠品质不好、腰容易酸、口干等，中医来看是阴血不足，以现代医学来看，因为年纪大，器官老化，代谢速率下降，循环不好，血液没有办法发挥很好的功能去滋养组织，所以有些组织的代谢就会出问题。中医对“血”很重视，这类病人除了补血，还要活血。

　　常用药材

　　＊何首乌。降低血脂肪，可补血，对老年人肥胖比较好用。

　　＊丹参。有轻微补血作用，可以活血。已经发现有降低胆固醇、血脂肪的效果。对冠状动。

　　脉心脏病、心绞痛的症状，也有帮助，对老年肥胖来说，一方面降低血脂肪，一方面循环改善，代谢比较好。

　　医院统计结果也反映出一项事实：约7成的人没有运动习惯，约6成的人为外食族，难怪会发胖、过重。所以，林昌锦医师始终强调：“中药减肥茶有一定成效，但也只是起点，还是要配合饮食、运动，改变不良的生活习惯，效果才能维持。”

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