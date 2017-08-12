核心提示：副乳是比较影响女人气质和身材的，那副乳可以通过运动消除吗？想学习的小伙伴就赶快跟着小编一起来看看学习一下吧！
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副乳可以通过运动消除吗
消除副乳方法运动通过负重和拉伸等方法锻炼上臂及胸部肌肉对消除脂肪型副乳有效也通过按摩方式减轻副乳现象双手自下垂看突起副乳侧手掌伸向另侧腋下整体突起部分沿腋窝和乳房顶端连线向前推重复30下每天做2-3组帮助副乳部分脂肪和组织重新塑形。
对于类乳房组织现象严重甚至有类似乳晕色素沉着出现先天性副乳通过切除方法消除腋下2厘米左右隐形切口能做手术消除天脂肪型副乳则更容易只要通过相对简单抽脂术了虽手术大选择仍应谨慎只有副乳过于明显致影响生活和心理时候才建议有资质专业医疗机构进行手术。
消除副的简单运动一
(一)运动按摩
可以扩胸运动、瘦手臂运动，利用胸大肌及手臂肌肉群收缩，带动改善副乳情况。每天早晚可按摩副乳，双手自然下垂，可看到腋下到胸部之间有内凹和外凸部分。内凹部分：用中指和大拇指适当的力量反复柔捏，左右各30下。凸出部分：用手握拳以指关节的力量，将突出的副乳由外向内推，左右各30下。(注：右胸以左手动作，反之左胸则以右手动作)
(二)机械式反覆按摩
西方采用利用机械式吸放按摩仪器，利用负压将乳房乳房吸入罩杯，转换成正压再将乳房推出，副乳在乳房罩杯进行塑型，乳房在反覆吸放进入罩杯中，会逐渐变成罩杯的浑圆状，脂肪状的副乳持续反覆操作机械按摩一个月後会有塑型效果。
消除副的简单运动二
(三)做哑铃运动
哑铃运动可以帮助消除腋下的脂肪，从而强壮胸肌，常常做这项运动可以有效消除副乳。首先上手臂紧贴身体侧边，双手紧握哑铃，下手臂尽量向上靠近，然后整个手臂在身体两侧张开，最后向中间靠拢，每天反复进行此动作20次。
(四)做上举手操 做上举手操有效防治胸部下垂，减少副乳的形成，还有瘦手臂，增加肢体柔软度和预防五十肩的功效。
具体做法：
1、首先上身挺直，收腹夹臀，将拿着瑜伽球的双手往上抬，并绕到后劲部位。
2、然后背脊挺直，将瑜伽球往后上方延伸，手臂打直，感觉上手臂在用力。
3、再将手慢慢放下，回到做法1时的动作。
4、来回重复此操6-8次。
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