核心提示：大家还记得去年比较火的a4腰吗？那今年比较火的是什么呢？就是这铅笔腿了，那学生七天瘦出铅笔腿的方法是什么？下面是小编带来的铅笔腿锻炼方法的图解，一起来看看吧！
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学生七天瘦出铅笔腿
1.手肘支撑身体，下方的腿伸直，上方的腿屈膝，脚掌着地。如图所示。
2.大腿内侧要有受到挤压感的延伸，下方的腿缓慢抬起。1、2的动作重复10次。换边重复动作。
大腿前侧和里侧
1.横向躺下，头枕着下方的手臂，上方的手臂置于胸前。左腿伸直着地，右腿脚尖绷直，垂直抬起。动作重复20次！
2.脚后跟突出，上方的腿伸直往下移动，最后和下方的腿并拢。1、2的动作有节奏地重复10次。换边重复动作。
铅笔腿怎么练图解
1.利用肩部的力量撑起手肘，两条腿保持伸直状态，右腿张开，大约为骨盆宽度，然后斜向后方45度移动。
2.拉伸大腿横侧的肌肉，腿往上抬起。1？2的动作重复10次。然后换边重复动作。
塑造全腿线条
1.肩下撑起手肘，两条腿保持伸直状态，上方的腿张开至骨盆宽度，脚后跟突出。
2.保持脚后跟突出，腿伸直，快速往体前移动。
3.然后脚尖绷直，腿往身后移动。正反顺序个重复10次。腿在前后移动时身体要注意保持不动。换边重复动作。
屁股和大腿的界线
双腿侧放像一个方向.上半身稍稍前倾，后方的腿稍稍离低悬空，保持状态呼吸3次。换边重复动作。
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