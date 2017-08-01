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这几个瑜伽能减肥能减压

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2017-08-1639健康网nanako
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核心提示：大家都知道瑜伽有很好的舒缓作用，适当的做一些瑜伽动作，可以缓解紧张的情绪，舒展身心，今天就带大家了解一些减压瑜伽。

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　　蝴蝶式

　　坐在水中，两脚脚底互相合拢，整个练习过程中都要两手相合，抱着脚趾洒保持两脚合拢。逐步收合两脚脚跟，尽可能移近两腿分叉处。身体向前倾，同时用两肘将双膝推到地面上。保持30秒—1分钟。

　　功效：对骨盆有益，促进血液流入背部和腹部。缓解坐骨神经痛，有助纠正月经周期不规则。对孕期顺利分娩有益。

　　

　　蹲坐划船式

　　两条腿并在一起，然后两个手上分别抓着一个哑铃。

　　向后成蹲坐姿势，直到你的大腿几乎与地面平行。初学者不用蹲得这么低。

　　保持背部放平，眼睛看着你身前2英尺处的地面。手掌朝上，把两个哑铃的末端压在一起，注意不要让你的手臂接触膝盖。

　　在练习的时候，将你的左手臂保持静止不动，深呼吸。

　　然后向后弯曲你的右胳膊肘，把哑铃拉向胸前。呼气，然后放低，换左臂重复做一次。

　　双臂同时重复上述动作，保持这个动作，然后做一个静止收缩。放低，然后站直。

　　功效：收紧双腿，臀部，腹部和背部

　　

　　鱼式

　　莲花坐姿，将左脚至于右大腿上，右脚至于左大腿上，肘部支撑上体，吸气，上身慢慢后仰，用头顶顶住地面，双手自然放落在大腿上。呼气的同时高抬胸部，呼吸5次。

　　功效：记住这个公式吧，“鱼式=好睡眠”，它可以充分解除颈部的疲劳，促进大脑的血液循环，为大脑输送充足的养料，从而解决失眠的困扰。

　　

　　战斗式

　　左脚向后迈大约3英尺。从你髋关节开始向前倾斜，把你右手的哑铃放在你右边的腋窝处，同时胳膊肘抬起，左臂向前伸直，与肩持平，手掌朝内。

　　把左脚抬离地面，左腿向后伸直，脚尖绷紧，使你的左手臂和左脚尖形成一条直线。

　　初学者可以把伸开的手臂放在椅背上作为支撑。

　　吸气，然后向后伸直右臂，转动手掌，使之朝上。呼气，然后把哑铃放回到腋窝处，做这个动作2拍，然后保持这个动作做一个静止收缩运动。回到初始位置，放低手臂和腿，换相反的腿和手臂重复做。

　　功效：收紧双腿，臀部，腹部和三头肌

　　

　　婴儿式

　　双脚并拢，跪在地板上，吸气脊柱向上延伸，吐气上体向前向下，让腹部靠近大腿，关额放到地板上，把头偏向一侧。双臂放在身体两侧，放松肩部，背部和脊柱。

　　功效：有助缓解压力，调节失眠现像。

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