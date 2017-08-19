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夏季减肥的最快方法 S型惹火身材速成

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2017-08-19爱美网
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核心提示：俗话说“一白遮千丑，一胖毁所有”，想要在炎炎夏日自信的秀出身材，不经过一番“努力”是不行的。但是，夏季减肥的最快方法有哪些呢？小编在下面的文章中为大家介绍了八种夏季减肥的最快方法，想要完美解决脂肪堆积问题，就赶紧来看看这八种夏季减肥的最快方法的具体要求吧。

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　　夏季减肥的最快方法1、多喝水少饮酒

　　酒精的热量很高，仅次于脂肪。酒精在体内燃烧的时候需要使用碳水化合物，与体内的脂肪和蛋白质相结合，不仅推迟了脂肪的燃烧，还造成更多的脂肪储存在你体内。所以，小编建议，外出应酬，尽量避开鸡尾酒啤酒葡萄酒，选择果汁低糖汽水，有时候实在是难以推脱，你就选择还具有美容功效的葡萄酒吧。

　　夏季减肥的最快方法2、加州明星减肥法

　　加州明星减肥法专为大家夏季减肥量身打造，采用此种减肥方法减肥不仅在运动以及饮食方面没有过于严苛的要求，而且也无需制定太过复杂的减脂计划。

　　夏季减肥的最快方法3、减少高脂肪食物摄入

　　脂肪是含有最高热量的一种物质。所以，想要减少热量的摄入，就要减少高脂肪的食物哦！而脂肪分为不饱和脂肪、饱和脂肪和反式脂肪酸。前一种是能帮助你加快燃脂的重要物质，适量摄取是减肥的好方法。而后两者却是会让你发胖的罪魁祸首，要减少食用哦！每天至少要吃五份以上纤维丰富的食物，比如新鲜水果、蔬菜等，因为多吃蔬菜有助于润肠通便。蔬菜中芹菜与水果中的苹果都是高纤食物，可以多吃。

　　夏季减肥的最快方法4、规律充足的睡眠

　　有些MM喜欢熬夜，而第二天早上又要早起，导致睡眠不足;或者白天睡眠时间太长，晚上又睡的很晚，造成黑白颠倒。科学研究发现：每晚睡眠不足七小时的人，比睡眠多于七小时的人更容易发胖，因为不规律睡眠会导致调节人们饥饿感的荷尔蒙变化。一般成年人每天要7~8个小时的睡眠，只有大脑、身体得到充分的休息，我们才能有充沛的精力投入到工作与学习中，才能提高工作学习效率。

　　夏季减肥的最快方法5、多吃全谷食物

　　此种夏季减肥的最快方法尤其重要。因为全谷食物和水果蔬菜不仅能帮助你补充充足的营养、增强你的抵抗力，还会帮助你减肥，而且它们都是低卡路里食物，吃得越多，你肚子里能装其他高卡路里食物的空间就越少。

　　夏季减肥的最快方法6、吃饭只吃八成饱

　　我们总是难以抵挡住美食诱惑，明明已经吃饱了，可是还是舍不得放弃。特别是家庭妇女，还会觉得那东西不吃，会很浪费，所以总是会来个中场休息，试图把剩下的食物都清除干净。可是你是否想过，你把这些东西都吃进去了，它们在你体内转化为脂肪，接下来，你为了能够减少脂肪，又得花多少时间和精力来进行减肥？所以，吃饭要适可而止，每餐吃个七、八分饱就可以了。

　　夏季减肥的最快方法7、吃饭细嚼慢咽

　　在吃饭的时候适当的减慢进食速度，可以达到减肥的目的。研究者分析认为，食物进入人体后，体内的血糖就会升高，当血糖升高到一定水平时，大脑食物中枢就会发出停止进食的信号。如果一个人进食速度太快，当大脑发出停止进食的信号时，往往是因为吃了过多的食物。所以，想要达到减肥的目的，选择此种快速减肥方法再合适不过了。

　　夏季减肥的最快方法8、改变你的生活方式

　　你必须改变你的生活方式，才可以减掉你的脂肪，才可能长久地维持窈窕。你不能把饮食减肥看作为一个暂时的阶段性的饮食计划。你应该先根据这些新的饮食习惯，开始你的新生活。你可能需要约21天的时间去习惯，但之后，它将开始成为你日常生活的一部分，而减肥，也就轻而易举了。这可能是夏季减肥的最快方法中最难的，但它却是最有效的减肥方法之一，因此大家一定不能忽略！

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