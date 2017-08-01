核心提示：很多女生都有肌肉腿，特别是小腿，那么如何减小腿外侧肌肉呢？

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如何判断您腿上的肉是脂肪还是肌肉

1）让腿紧绷起来，一般就可以看到肌肉的形状；

2）脂肪一般在皮下，而肌肉一般是附在骨头上。所以，放松腿部，如果能很容易用手抓起来，就是脂肪。这个方面如果在按摩腿部之后作最有效，此时僵硬的脂肪也会被软化，轻松就可以抓起来。

3）当然，如果您已经长期不运动，那么就一定是脂肪偏多了——即使以前有肌肉，也开始流失，同时脂肪填充进去。这就是所谓的“肌肉型小腿”。 大家小腿粗粗的主要原因，是因为跟腱短。或者说，肌肉几乎没有，所以全堆集在下面，否则肌肉是高高在上的，而不是垂在下面的。

为何出现肌肉型小腿

1、长时间的穿高跟鞋；

2、走路的姿式不对，正确的是脚跟先着地。

3、不能急走，走过也要拉伸、放松。

4、曾经进行过专业的运动训练，比如中小学是校队成员。

小腿外侧肌肉怎么减

口诀：一压、二揉、三捏、四拍

方法

1、软化脂肪：坐姿一腿曲膝靠胸前，另一腿盘坐。尽量放松身体，利用手掌从脚踝处往膝盖方向揉压按摩。

2、消除紧绷：两手同时用力揉捏小腿肚，由下往上揉推。

3、增加弹性：用空掌心拍弹，消除疲劳并增加弹性。

小腿肌肉外翻怎么锻炼

1、双脚站在阶梯或其他高二十公分以上物体的边缘（要站得稳的东东才行喔，），手扶墙壁，让后脚跟悬空。

2、慢慢将脚尖踮起来，在最高点停留一下，然后再以同样的速度将脚跟放下，直到最低点。

3、每次至少需不间断做六次以上，可稍做休息再继续，熟练后可按个人情形增加次数。