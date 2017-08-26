学生党减肥建议：运动+饮食才是科学方法

核心提示：在当下这个以“瘦”为美的时代，似乎人人都喊着要减肥，学生妹也不例外，但是学生所处的阶段比较特殊，要考虑到减肥方法不能影响正常的生长发育，在这里，给出学生减肥的运动和饮食建议，希望能够助大家一臂之力。

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“要么减肥，要么去死”……诸如此类恶狠狠地将减肥励志语已经是耳熟能详了，但是减肥总不是那么一帆风顺的。虽然大家都知道“少吃多运动”是减肥的至理名言，但是，对于哪种运动效果比较好很多姐妹们并不清楚，特别是一些学生MM。根据一些专家的意见以及减肥成功人士的经验，总结几大适合学生MM减肥的实用运动如下。

自由泳

很多学校都有游泳馆，各位JMS要充分利用这一条件，根据科学研究，自由泳12分钟可以消耗836KJ热量。每周3次即可。时间短且热量消耗大的游泳是学习紧张的学生MM最好的选择。

步行

有专家研究每天行走一万步可消耗800多KJ热量。折合为时间算，相当于每天行走2个小时左右。或者每天走4公里，也可以快步走。

拉伸运动

这个要照顾到自己身体的柔韧程度，一般一个回合坚持7秒左右效果最好。这个方法一定要坚持，不然反弹后果很严重。

慢跑

有氧运动可以充分脂肪的燃烧，是一种有效地减肥运动。一般慢跑20分钟左右就可以达到 燃烧脂肪的效果。

利用边角时间锻炼

比如乘车时，站立要比坐着消耗更多热量，站着的同时可以提起脚尖，可以锻炼到脚腕，让脚腕更纤细健美。

营养师给学生党减肥的10条饮食建议

除了运动以外，学生减肥还有最重要的一个方面，那就是饮食。宿舍不能自己做饭，再营养健康的瘦身餐单都没法实施，所以给大家一些更实用的建议。

1、自制简易营养早餐。考虑这个年纪正是喜欢睡觉赖床的年纪，不到最后一刻不愿意起床，很多人都是临上课随便到食堂吃几口，或是实现准备面包、饼干、派之类的甜食，食堂的早饭看似选择很多，又是包子又是大饼油条米粉之类的，其实都不值得推荐，全是精细加工的粮食，而且粥加包子营养也很难均衡。而面包饼干之类的零食属于能量密度高、饱腹感低、营养单一的食品，也不值得推荐。所以，可以考虑买冲泡的原味麦片，加入牛奶、葡萄干或者一小把坚果，就是很棒的一顿早餐，再加一个小水果就更完美了。

2、保证每顿有蔬菜，尤其是绿叶蔬菜。吃蔬菜有多重要真的不想在这里重复了，详见前面的博文，总之，无论是控制体重还是健骨、通肠、润肤、抗氧化、保护视力、预防口角炎、改善心情等等都少不了蔬菜尤其是绿叶菜。但是前提是采用少油少盐的烹饪方式，过油的干煸豆角、油淋茄子、地三鲜、麻辣香锅都不能算作是能吃的蔬菜，淀粉含量高的红烧土豆和芋头还有炒土豆丝、酸辣藕片、山药排骨等等都应该归为主食，而不是蔬菜。蒜蓉油菜、清炒菠菜、西兰花等深绿色菜式绝对不容错过。

3、避开味浓味重菜式。很受学生们欢迎的黄焖鸡米饭、麻辣香锅、盖浇饭、盖浇拉面、锅仔、红烧肉、卤肉饭等味浓菜尽量避免，即使是吃，也应该把米饭和菜分开吃，不至于让菜里的肥油和米饭充分混合。不得不说，这种吃法真的很香又能下饭，但是香味都是来自于饱和脂肪，长期这个吃法想不胖都难。再有，这些菜式还可能加了很多糖，一份红烧肉的加入的白糖高达50多克，200多大卡多余的热量不知不觉就地跟着肉一起吃进去了。

4、免费的汤用来涮菜。食堂的炒菜一般油都很重而且偏咸，即使是普通的炒菜，也是冒着油花。这一点食堂也没有办法，少放油既可以节约成本，又有利于健康，但是学习的喜好决定了他们这种重油烹饪的方式，而且各家食堂之间有竞争，以口味取胜，大多数不懂营养，全完用舌头指挥大脑的学生们当然是冲着油水最大、吃着最过瘾的那家奔去。也不是没有办法，打一碗免费的汤或者稀粥，涮涮再吃，健康是自己的，不丢人。

5、主食宜粗不宜细。除了极少数脾胃虚弱的人，多数这个年纪的人各项身体机能正是最强的时候，适当多吃粗粮全谷，消化应该完全不是问题。但是食堂的主食看似选择很多，包子馒头花卷千层饼馅饼煎饼果子肉夹馍面条米饭米粉凉皮饺子混沌应有尽有，但是原料只是损失大量维生素和矿物质的精白大米和面粉。但是，在食堂仔细寻找，真的会找到蒸地瓜、煮玉米、还有窝窝头、玉米发糕、荞麦馒头、杂粮粥的档口，尽管所占比例小，而且为了口感考虑，杂粮粥都是加了糖的，但是总算是比没有强。

6、米饭没那么可怕。很多女生受某些女明星的影响，视米饭为减肥的天敌，长期不吃米饭的后果是脸色发黄、掉头发、脾胃虚弱，而且严重时还可能出现闭经。其实，米饭的热量真心不高，100克大米发只有116大卡左右，跟一个中等大小的苹果差不多，也跟4、5块苏打饼干差不多，而且相比较面食，米饭是比较不容易长胖的主食，不信你可以细心观察下吃米饭长大的南方姑娘和吃馒头长大的山东姑娘，呵呵，有没有？面粉颗粒更小，消化更快，而且饱腹感比米饭差。所以没有粗粮杂粮时，米饭是优先选择。

7、南北小吃虽然美味，但不宜当成正餐来吃。很多学生吃一碗兰州拉面就能当一顿饭，或者是一笼肉包子加一碗粥，又或者是2个肉夹馍加一杯豆浆都能当成一顿饭。可能是南北饮食习惯的差异，对于从小长在南方的我，觉得吃饭就是应该有菜有饭有汤，才是一顿完整的饭。作为一名营养师，深深明白营养均衡、食物多样的道理，更加不能容忍一顿饭只有主食或者只有肉没有菜。不得不承认，这些南北小吃都很美味，但是它们的分量还不足以取代一顿正餐。

8、甜饮料和油炸食品完全不用考虑。这两类食物是减肥的大敌，这一点不用我多说，但是它们依然是很多人的最爱。锻炼完了来一瓶冰镇甜饮料，的确很爽，尽管喝着不怎么甜，但是所含的糖分一定令你吃惊，水可以穿肠而过，但是糖分和热量却需要你慢慢代谢，亦或变成腰上的赘肉。至于油炸食品，现炸的蜂蜜麻花和鸡腿，真的很诱人，但是如果你实在难以抵御，又想保持身材，只有一个办法，晚上去操场跑一个小时吧，你确定你能做到吗？而且即使你做到了，那些反式脂肪酸和疑似致癌物也已经被你的身体吸收了。

9、学会分享。各个食堂之间的竞争还体现在食物的分量上，这一点不得不感叹大学食堂的伙食还真是经济实惠。浪费是可耻的的行为，硬逼着自己吃进去又违背七八分饱的原则，所以我们要学会分享，和室友、同学、恋人分享美食。比如打一份面条两人分食，同时还可以打2-3个菜一起吃，这样既不会担心吃不完，又可以吃到更多种类的食物，虽然只需要花同样多的钱。而且，同学之间的感情在一次次的分享行为中不断升温，何乐而不为？

10、按时就餐，不要为了减肥忽略任何一餐。试想一下如果你错过食堂的饭点，接下来你会怎么做，或者有人让自己就这么饿着，当减肥算了，当然偶尔这样一次也不算什么。但是大多数情况下，你可能面临两种选择，第一是到外面的餐馆去吃，第二是挨到晚上实在扛不住了，泡碗面加根火腿肠吧，或者再来几个蛋黄派。学校附近那些经济实惠的餐馆向来是地沟油的重灾区，不信你可以把菜打回来放量之后是不是感觉黏糊糊的跟凝固了一样，这就是地沟油或者反复使用油最典型的特征。至于泡面火腿肠的搭配，就更不用我多说了。所以说，按时吃饭很重要，不要和身体的本能去斗争。