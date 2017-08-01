脾虚会导致肥胖 生活调理方健脾补虚

核心提示：经常听人说，自己是虚胖，为什么会出现虚胖的情况？那就是因为脾虚，如何调理呢？

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在临床上肥胖多表现为以阳虚为主，与脾胃的关系比较密切。阳虚不一定会导致肥胖，但肥胖者绝大部分都是阳虚。阳虚会导致一个重要的问题——脾胃失调、身体和脏腑机能减弱和衰退，而肥胖本身只是阳虚导致的其中一个问题。

人体的虚有4种：阴虚，血虚，阳虚，气虚。而胖子们大多是第三种——阳虚。

脾虚的原因一：情绪

当一个人情绪不佳、忧思过度，或者疲劳过度的时候就会损伤脾脏，造成人体抵抗力不足，身体变得虚弱，消化功能下降，无法燃烧体内多余的热量脂肪，最后导致脂肪在体内堆积，形成肥胖。

脾虚的原因二：饮食不节制

脾虚和饮食习惯关系密切，如果长期饮食失调，暴饮暴食，过量食用生冷、寒凉的食物，必然会损伤脾阳或者导致肾阳不足，最终导致脾脏功能减弱，影响运化功能，于是引起肥胖。

脾虚的原因三：肠胃道疾病

脾影响着食物的消化吸收，当食物在肠胃道中的消化速度减慢时，就会导致食物滞留，消化液分泌减少。当对食物的分解能力降低后，消化功能就会下降，从而造成脾虚。

脾虚肥胖怎么办

脾虚肥胖应该怎么办呢？相信很多人对此都是不知道的。既然不知道，那下面我们就来看一下吧。

1、保持乐观向上的态度

人生匆匆数十年，无需为了一些小事而影响了自己的心情。凡事看开一些，不要总是一副闷闷不乐的样子，更不要让坏情绪影响了自己的身材，让肥胖趁虚而入。

2、养成良好的饮食习惯

远离高盐分的食物，避免水分滞留在体内无法排出。此外，不吃煎炸食物和甜食，多吃富含维生素和矿物质的食物。晚上睡觉前3个小时不要吃任何东西，并且要多吃健脾益肾的食物，对解决脾虚肥胖有很好的作用。山药、扁豆、莲子、薏米、冬瓜、玉米须、山楂等食物，都具有健脾祛湿的功效。

3、改变不良的生活习惯

脾虚肥胖的人想要减肥的话，则一定要改变不良的生活习惯，并且要多运动，不能暴饮暴食。

4、多做运动

脾虚肥胖可以通过运动来解决。运动可以将身体多余的脂肪消耗掉，但这个方法需要持之以恒，不能半途而废。同时要控制好运动量，注意运动过程中的一些细节，不要在超大运动量后一下子停下来不再运动，这样只会让你更加容易发胖。